Aydın'ın Yenikent Mahallesi'nde Katır ve Atlarla Tarım Yapılıyor

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde, incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu engebeli ve yamaç bölgedeki arazilerde, katır ve atlarla tarım yapılıyor. Geleneksel tarım yöntemi olan bu uygulama, zorlu arazi şartlarında büyük bir yardımcı oluyor.

Aydın'ın Söke ilçesi Yenikent Mahallesi sırtlarında bulunan incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu engebeli ve yamaç bölgedeki araziler katır ve atlarla, yeni üretim sezonuna hazırlanıyor.

Zorlu arazilerde bağ ve bahçe işlerinde at ve katırlardan vazgeçilemiyor. Yamaç ve engebeli arazilerde yer alan bağ ve bahçelerde kullanımı tehlikeli olabilecek motorlu araçlar yerine günümüzde hala at ve katır gibi hayvanlarla toprak sürme işlemi yapılıyor.

Geleneksel tarımın izlerini taşıyan bu yöntem, hem kültürel bir miras olarak hem de pratikte işlevselliğiyle dikkat çekiyor. Bahçe ve bağ işlerinde katırların sağladığı çekim gücü, özellikle zorlu arazi şartlarında vazgeçilmez bir yardımcı haline gelmiş durumda. Bu geleneksel yöntem Söke'nin merkez mahallelerinden Yenikent'in Göcenoğlu mevkiinde günümüzde kullanılmaya devam ediyor. - AYDIN