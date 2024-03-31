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Aydın'da hastaların oy kullanma işlemleri gerçekleştirildi

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Aydın'da hastanelerde yatan hastalar ve evde sağlık hizmeti alan vatandaşlardan talepte bulunanları oy kullanacakların seçmen sandıklarına transfer işlemleri gerçekleştirildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşların en temel haklarından olan oy kullanma hak ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri amacıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 69 araç ve 78 ekip ile 260 sağlık personeli tarafından toplam 125 vatandaş oy kullanacakları sandıklara sağlık personeli refakatinde götürülerek oy kullanmaları sağlandı. İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, vatandaşların oy kullanacakları okullara sorunsuz bir şekilde götürüldüğünü ve ardından evlerine veya hastanelere tekrardan geri götürüldüğünü ifade ederek vatandaşların demokratik haklarını kullanmalarına imkan sağlayan ve seçim süresi boyunca sorunsuz bir şekilde görevini yerine getiren personellere teşekkürlerini iletti. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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