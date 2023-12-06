Üye Girişi
Haberler

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri basın temsilcileriyle bir araya geldi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenleri, Erzurum'da faaliyet gösteren basın temsilcileri ile bir araya geldi. İletişim Fakültesi-Sektör buluşmaları kapsamında düzenlenen ikinci çalıştayda, karşılıklı görüşler ve beklentiler dile getirildi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenleri, Erzurum'da faaliyet gösteren basın temsilcileri ile bir araya geldi. İletişim Fakültesi-Sektör buluşmaları kapsamında düzenlenen ikinci çalıştayda, karşılıklı görüşler ve beklentiler dile getirildi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü akademisyenleri, yerel basın temsilcileri ile çalıştay gerçekleştirdi. Erzurum'da görev yapan, yerel ve ulusal basının önemli isimlerinin katıldığı toplantıda, iletişim alanındaki gelişmeler sonucunda, daha etkili bir eğitim sunabilmek için olabilecek değişiklikler masaya yatırıldı.

İletişim Fakültesi Sektör Buluşması Çalıştayı'na, sektörden İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, DHA Erzurum Eski Bölge Şefi Kadir Sabuncuoğlu, DHA Erzurum Bölge Müdürü Turgay İpek, Pusula Gazetesi Haber Editörü Cihat İncesu, Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu, Erzurumdanhaberler.com sitesi kurucusu Öztürk Akkök, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Tahsin Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece ve İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümü akademisyenleri katıldı.

İletişim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada, geleceğin iletişimcilerinin sektörün beklentilerini karşılayıp karşılamadığı konuşuldu.

Yeni gelişen iletişim teknolojileri ve dijital yayıncılığın gittikçe arttığı bir dönemde, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bir araya gelerek düzenledikleri çalıştayda, sektörel tecrübelerin daha çok kazanılması adına staj sürelerinin uzun tutulması önerisi sunuldu. Sektör ve akademi buluşmalarının daha çok öncelenmesinin önemine dikkat çeken sektör temsilcileri, sahadaki tecrübelerin öğrencilere birincil ağızdan 'deneyim paylaşım' toplantıları ile aktarılması gerektiğini bildirdi. İletişim fakültesi mezunlarının sektörde konumlandırılmasında resmi gazetede bir düzenleme yapılması gerektiğini önerilirken, sektörle işbirliği içerisinde günlük gazete yayıncılığının da üniversite çatısı altında yapılabileceği de ayrıca teklifler arasında yer aldı. İnternet haberciliği ile birlikte düşünce özgürlüğü hususu da, ön plana çıkan bir tartışma alanı olduğu için, gerekli düzenlemelerin sektöre ve akademik literatüre uygulanması hususu da ayrıca ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Erzurum Sinema Medya Eğitim Yerel Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 6 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title