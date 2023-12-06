Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri basın temsilcileriyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenleri, Erzurum'da faaliyet gösteren basın temsilcileri ile bir araya geldi. İletişim Fakültesi-Sektör buluşmaları kapsamında düzenlenen ikinci çalıştayda, karşılıklı görüşler ve beklentiler dile getirildi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenleri, Erzurum'da faaliyet gösteren basın temsilcileri ile bir araya geldi. İletişim Fakültesi-Sektör buluşmaları kapsamında düzenlenen ikinci çalıştayda, karşılıklı görüşler ve beklentiler dile getirildi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü akademisyenleri, yerel basın temsilcileri ile çalıştay gerçekleştirdi. Erzurum'da görev yapan, yerel ve ulusal basının önemli isimlerinin katıldığı toplantıda, iletişim alanındaki gelişmeler sonucunda, daha etkili bir eğitim sunabilmek için olabilecek değişiklikler masaya yatırıldı.

İletişim Fakültesi Sektör Buluşması Çalıştayı'na, sektörden İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, DHA Erzurum Eski Bölge Şefi Kadir Sabuncuoğlu, DHA Erzurum Bölge Müdürü Turgay İpek, Pusula Gazetesi Haber Editörü Cihat İncesu, Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu, Erzurumdanhaberler.com sitesi kurucusu Öztürk Akkök, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Tahsin Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece ve İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümü akademisyenleri katıldı.

İletişim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada, geleceğin iletişimcilerinin sektörün beklentilerini karşılayıp karşılamadığı konuşuldu.

Yeni gelişen iletişim teknolojileri ve dijital yayıncılığın gittikçe arttığı bir dönemde, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bir araya gelerek düzenledikleri çalıştayda, sektörel tecrübelerin daha çok kazanılması adına staj sürelerinin uzun tutulması önerisi sunuldu. Sektör ve akademi buluşmalarının daha çok öncelenmesinin önemine dikkat çeken sektör temsilcileri, sahadaki tecrübelerin öğrencilere birincil ağızdan 'deneyim paylaşım' toplantıları ile aktarılması gerektiğini bildirdi. İletişim fakültesi mezunlarının sektörde konumlandırılmasında resmi gazetede bir düzenleme yapılması gerektiğini önerilirken, sektörle işbirliği içerisinde günlük gazete yayıncılığının da üniversite çatısı altında yapılabileceği de ayrıca teklifler arasında yer aldı. İnternet haberciliği ile birlikte düşünce özgürlüğü hususu da, ön plana çıkan bir tartışma alanı olduğu için, gerekli düzenlemelerin sektöre ve akademik literatüre uygulanması hususu da ayrıca ifade edildi. - ERZURUM