Asırlık çınarlara bayram tıraşı

Esenyurt'ta yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engelli bireylerin bayram tıraşları ve kişisel bakımları belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Esenyurt'ta yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engelli bireylerin bayram tıraşları ve kişisel bakımları belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Esenyurt Belediyesi'nin bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik verdiği Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük hizmetinde bayram mesaisi yaşandı. Ekipler, hizmet çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile engelli bireylerin evlerine giderek, kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Vatandaşların yaşam kalitesini artırarak, ailelerine destek sağlamanın hedeflendiği bu hizmetle saç kesimi, saç yıkama, sakal tıraşı ve kişisel bakım işlemleri profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirdi.

Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezine başvurabilir veya 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilirler. - İSTANBUL