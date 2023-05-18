Artvin Kemalpaşa'da Engelli Yurttaşlar Yamaç Paraşütü Heyecanı Yaşadı

UĞUR İSTANBULLU

Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle görme ve bedensel engelli vatandaşlara yamaç paraşütü heyecanı yaşattı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 910 rakımlı Cefuka tepesinde düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde Türk Hava Kurumu tecrübeli pilotları eşliğinde görme ve bedensel engelli dört vatandaş ilk kez ikili atlayış heyecanı yaşadı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. 910 rakımlı Cefuka tepesinde düzenlenen etkinlikte, Türk Hava Kurumu, tecrübeli pilotları eşliğinde görme ve bedensel engelli dört vatandaş ilk kez ikili atlayış heyecanı yaşadı. Hopa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı bedensel engelli Aydoğan Can Yılmaz, görme engelli Hamdi Usta baş ve iki ayağına protez takılan fiziksel engelli Aydın Aydın, Artvin Engelliler Derneği üyesi Han gül Aktaş ilk kez bu heyecanı yaşadı. Türk Hava Kurumu uçuş öğretmeni Pilot Ali Zaimoğlu, Türk Hava Kurumu Pilotu Yücel Bayram, engelli bireyle eşliğinde 6 kilometrelik mesafeyi havadan süzülerek Kemalpaşa sahiline iniş yaptılar.

"ASIL ENGEL, ENGELİN ENGEL OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK"

Türk hava Kurumu yamaç paraşütçü öğretmeni Ali Rıza Zaimoğlu şunları söyledi:

"Artvin'de bugüne özel bir uçuş planı yaptık ve inşallah keyifli bir uçuş yapacağız. Şu anda bulunduğumuz bölgeden sahile kadar uçuş yapacağız ki burası 6 kilometre tahmini irtifamız 1000 metre ve yaklaşık 10 dakika sürecek tabi ki havanın durumuna göre de değişecek. Şu an şartlarımız uçuş için uygun. İki kişilik tandemi uçuşu yapacağız burada ve yolcumuzun hiçbir şey yapmasına gerek yok ve buradan güvenli bir şekilde kaldıracağız, kontrol ve kumanda bizim elimizde olacak ve istediğimiz bir şekilde yönlendireceğiz. Tabii ki hava şartlarına göre davranıyoruz şu anda aksi bir durum yok, daha sonra da irtifamızı azaltıp sahile ineceğiz. Bizim daha önce bu tip tecrübelerimiz oldu. Biz bunu bir engel olarak düşünmüyoruz asıl engel bunun engel olduğunu düşünmek. Bunu yapabileceklerini hep beraber göreceğiz. Bizde bu uçuştan en büyük keyif alacak insanlardan birisiyiz ve daha sonra aynı uçuşları yapacağız."

"ENGELLİ İNSANLARIN UÇMASI HARİKA BİR DUYGU"

Geçirdiği kaza sonucu iki bacağını kaybeden Aydın Aydın, "Elektriğe kapıldım, protezim var. Farabi'de yattım ve sonrasında Ankara GATA'da yattım şimdi de uçacağız galiba tabi ki heyecanlıyım. Evet ilk kez uçacağım ben zaten arkadaşların takipçisiyim. Bana söylediklerinde ben de kabul ettim uçacağız şimdi. Heyecan var tabi ki kaç kilometre havadan gideceğiz" dedi.

Artvin Engelliler Dernek Başkanı Hatice Nur Ersöz ise, şunları söyledi:

"Yıllardır Artvin'de engelliler derneğinin toplumda farkındalık yaratmak için birçok faaliyet yapıyoruz. Şu anda bugün Kemalpaşa'ya geldik çok ilginç ben daha önce 2015 yılında Ağrı Dağı'na dört engelliyle çıkmıştım. 'Engelsiz zirveye adım adım' projemiz vardı. Şu anda Türk Hava Kurumu başkanına teşekkür edeceğim. 'Uçmayan kimse kalmasın' projesi kapsamında bugün Engelliler Haftası nedeniyle, engelli bireyleri yamaç paraşütüyle tanıştırdı. Şu anada Kemalpaşa'nın zirvesinde 910 metre yüksekliğinde yamaç paraşütü yapıyor. Burada görme engelli, zihinsel engelli arkadaşlarımız ilk defa uçuş yapıyorlar. Yani sağlıklı insanlar uçamaz iken engelli insanların uçması harika bir duygu. Toplumda bunlarda bir şey öğrettiler engelli zihinlerde neden olmasın fırsat verilince bunlarda yamaç paraşüt sporunu yapabileceklerini gördü."