Artvin Ardanuç'ta Bu Yıl 116'ncısı Yapılan Dalahet Şenlikleri Sona Erdi

UĞUR İSTANBULLU

Geçmişi 1906 yılına kadar uzanan Dalahet yayla şenliklerinin 116'ncısı Artvin'de yapıldı. Dalahet Festivali Kültür Turizm Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Uygur, "Türkiye genelinde boğa güreşlerinin başlangıç noktası Dalahet'dir. 116.'sını yaptık. Dalahet'te böyle birlik beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde, hoşgörü içerisinde kazasız belasız inşallah nice 116'lar yapılır" dedi.

Resmi kayıtlarda 1906 yılına kadar uzanan Dalahet yayla şenliklerinin bu yıl 116.'sı yapıldı. Dalahet Festivali Kültür Turizm Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Uygur şunları söyledi:

"Bu yıl 116'ncısını yapıyoruz. Birinci gününü bitirdik. Nasip olursa yarın ikinci gününü yapacağız. Bugün 3 kategorisinin boğa güreşlerini yaptık yarın gece konserimiz var akabinde de yarın 4 kategorinin boğa güreşlerini yapıp müzik eğlenceyle inşallah kazasız, belasız festivali tamamlayacağız. Türkiye'de, Türkiye genelinde boğa güreşlerinin başlangıç noktası Dalahet'e bu çok eski eskiden atalarımız bunu şenlik halinde yapıyorlarmış o zamanki teknolojiyle baktığımız zaman şimdi biz tabi festival haline dönüştürdük.

Dalahet'te böyle birlik beraberlik içerisinde dayanışma içerisinde, hoşgörü içerisinde kazasız belasız inşallah nice 116'lar yapılır. Ben bugüne kadar buraya emeği geçen muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, komşularımız, arkadaşlarımız, köylülerimiz, kim varsa A'dan Z'ye hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devlet kurumlarından olsun buraya bir nebze yardımcı olmuş olan herkese teşekkür ediyorum.

"HEP EN GÜZELİ YAPILMAYA ÇALIŞILMIŞ"

Dalahet bir tarih bir değer. Dalahet hikayesi şöyle; yıllar önce 1906 bunun bilinen tarih bunun önceside var ama 1906 o yıllarda hayvan gücüyle bu tarım yapıldığı için haziran ayında hayvanları barıştırmak amaçlı dağa çıkarlarmış bunu da köylülerimiz şenlik haline getirmişler bunu da bir günü pazar gününü, haziranın dokuzu ya da onuna gelen pazar gününü şenlik haline getirmişler. Bunu zamanla bu şekilde devam ettirmişler. Burada Karakucak güreşleri yapmışlar, boğa güreşleri yapmışlar zamanla bunu devam ettirmişler hiçbir zamanda bu kadar yönetimler değişmesine rağmen Dalahet hiçbir zamanda taviz vermemişler. Her zaman en güzeli yapılmaya çalışılmış, en güzeli de yapılmış zaten. Bütün arkada Artvin'de merkeze bağlı köylerle beraber yaparmışlar bunu o zaman tabi ki tamamen hayvan gücüyle oraya kiraz getirirlermiş, hayvan gücüyle çıkarmışlar şimdi tabi teknoloji değişti artık her şey araçla, her şey teknoloji onun için burası bir doğa harikası yer yaptığımız yer harika yer bir gelen burayı bir daha bırakmıyor zaten."

"DALAHETİN DOKUSUNA KİMSE DOKUNMASIN"

Yurttaş Tarık Öztürk ise şunlar söyledi:

"116 yıl olmuş buranın tarihçesi şimdi eskiden biz buraya gelirken öküzle, hayvanla gelir herkes böyle para karşılığı değil zevkine boğalarını besler boğalarını barıştırmak, birleştirmek için dağda güreş yaptırırdık. Bu sonra böyle festival haline dönüştü festival halinde boğalar güleşirdi bu ticarete dönüştü. Biz eskiden ticaret yapmazdık sadece boğaların barışması ve toplumların bir araya gelip kaynaşması için yapılırdı. Bunu biz böyle defalarca sürdürdük fakat doğayla hiç uğraşmadık. Şöyle kısaca geçeyim şimdi burada doğayla uğraştılar. Elektrik hattı geçirdiler bizim eski İpek Yolu'ydu tamamen tahrip ettiler ve İpek Yolu'nu içerisinden geçerken korkardık yukardan simsiyah gece karanlık yol gibi geçerdin ama şimdi iğne atsak iğneyi buluyoruz. Doğamızı mahvettiler bu şeyden dolayı resmi ağaçlar dikili kesimden dolayı. Gerilim hattı geçiyor yüksek gerilim hattı imkanları varken ben kendi adıma söyleyeyim bir doğa sevgilisi olarak insan olarak beş on arkadaş toplandık buna müdahale edemedik. Yukarıdan boş alandan geçmesi için mücadele ettik fakat özellikle ormandan rant edebilmek için ormanı kırarak geçtiler. Dalahet'in kimse dokusuna dokunmasın, Dalahet olduğu gibi kalsın doğal kalsın biz onun içinde mücadele ettik ama yenemedik. Tüm Artvinlileri buraya davet ediyoruz çünkü biz Dalahet'in dokusuna sahip çıkmaya çalışıyoruz ve onun için destek bekliyoruz."

"İNŞALLAH BİRİLERİ BU ALANI KEŞFETMEYE ÇALIŞMAZ"

Bir başka vatandaş Okan Bozkurt, "Ankara doğumluyum fakat Artvinliyim, ailemden dolayı memleketimden hiçbir zaman bağlarım kopmadı. Böyle bir festivale her ne kadar yoğun olsam da kısıtlı vaktim olsa da buraya gelmek istedim. Buranın anlam ve önemi bizler için çok önemli keyifle akrabalarımız, dostlarımız ve yakınlarımızla birlikte olmak bizleri mutlu etti güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

Münevver Tamcan ise "Harmanlı köyünden geliyorum, Hopa'da ikamet ediyoruz ve bu festival alanına ilk defa geldim alan olarak çok hoşuma gitti çok beğendim. Bilmiyorum bazı eksiklikler vardır tuvalet sıkıntısı varmış, su sıkıntısı varmış ama zamanla giderilecek şeyler. Yıllardan beri hiç gelme fırsatım olamamıştı. Doğa harika, inşallah birileri duymaz bu alanı keşfetmeye çalışmaz bu haliyle kalır diyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel