Ardahan yerel haberleri... Damla Projesi gönüllüleri Posof'ta

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi çerçevesinde 20'den fazla gönüllü genç Ardahan'ın Posof ilçesine geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönüllülük esasına göre hayata geçirilen Damla Projesi gönüllüsü üniversiteli gençler, Posof'a bağlı Türkgözü köyüne gelerek gönüllere dokundu. Köy halkı ile birlikte meyve toplayan gençler, köy sakinlerinden Osman amca ile de sohbet etti. Daha sonra gönüllü gençlere müzisyen Çağlayan Sucu tarafından müzik ziyafeti verildi.

Köy muhtarı Kemal Beyaz, öğrencilere köyde yetişen endemik türler hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, yeşilin her tonunu barındıran Posof ilçesinin tadını çıkardılar. - ARDAHAN