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Antalya'da Fen Lisesi Öğretmenleri İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Fen Lisesi öğretmenleri, kendi aralarında topladıkları yardımlarla gıda kolisi ve alışveriş kartları temin ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ramazan ayı münasebetiyle Gazipaşa Fen Lisesi idarecileri ve öğretmenleri, kendi aralarında topladıkları yardımlarla toplam 50 adet gıda kolisi ve alışveriş kartları temin ederek, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıttılar. Okuldaki öğretmen ve idareciler, başta ihtiyaç sahibi öğrenci velileri olmak üzere yaklaşık 50 ihtiyaç sahibi ailenin yüreklerine dokundu.

Gazipaşa Fen Lisesi Müdürü Ahmet Güngör, "Gazipaşa Fen Lisesi olarak anlamlı bir davranışta bulunmak istedik. 11 ayın sultanı Ramazan ayı, birlik beraberliğimizin daha da güçlendiği, insanların halinden anlamamızı sağlayan bir aydır. Biz de okul öğretmenlerimizle aramızda topladığımız yardımlarla gıda kolileri ve alışveriş kartları temin ettik. Kendi imkanlarımızla edindiğimiz yardımları başta ihtiyaç sahibi öğrenci velilerimiz olmak üzere ilçemizden 50 ihtiyaç sahibi aileye dağıttık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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