Ankara yerel haberleri... Yenimahalle'de Muharrem Anması

Yenimahalle Belediyesi, Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı'nda "Paylaştıkça Çoğalan Bereket Aşure Lokması" temasıyla Muharrem Ayı özel programı düzenledi.

Binlerce Yenimahalleli'nin katıldığı Muharrem Ayı Özel Programı'nda Gülten Benli, Ersin Perçin ve Yüksel Didikoğlu seslendirdiği deyiş ve türkülerle vatandaşlara duygu dolu bir akşam yaşattı.

KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI

Etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Yenimahalle Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da (TUBİL) semah gösterileriyle Kerbela şehitlerinin anıldığı programda 10 bin porsiyon aşure dağıtıldı.

"KERBELA'DA ÖLEN DE ÖLDÜREN DE MÜSLÜMAN'DI"

Konser öncesi vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kerbela, insanlık tarihi boyunca sayısız örneğini bildiğimiz sıradan bir acı ve zulüm değildir. Kerbela bundan çok daha fazla anlam yüklüdür. Elbette Kerbela Hazreti Peygamberin ehlibeytinin zulüm görmesi, katledilmesi ile ilgili büyük bir acıyı simgeler ama bu ayda sadece o acıyı değil Kerbela'nın bize anlatmak istediklerini de iyi anlamakla sorumluyuz. Kerbela'da ölen de öldüren de Müslüman'dı. Ancak iktidar hırsı gözlerini kör etti. Bugün de İslam coğrafyasında kardeşkanı akmıyor mu ölen de öldüren de Müslüman değil mi'Görevimiz, her durumda zulmün ve zalimin karşısında hak ve hakikatin tarafında yer almaktır" dedi.

"BİZLER FARKLILIKLARIMIZ İLE BİR BÜTÜNÜZ"

Yaşar, "Biz Türk Ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile bir bütünüz. Ayrışarak değil birleşerek güçlü olabiliriz. Muharrem Ayı, birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu simgeleyen kutsal bir aydır. Kerbela, bütünlüğümüz bozulduğunda çekilebilecek acıları, aşure ise birlik ve beraberliğimizin, farklılıklarımızın birlikte, beraberken nasıl tatlı olduğunu anlatıyor.Bizler farklılıklarımız ile bir bütünüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni Alevi'si, Sünni'si, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkez'i ile birlikte kurmuştur. Kötü günde iyi günde kader birliği etmiş, bu topraklarda sonsuza kadar huzur ve kardeşlik içinde yaşama kararlılığımızı ortaya koymuşuz" diye konuştu.