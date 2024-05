Anayasa Mahkemesi, Artvin Cerratepe'deki Madencilik Faaliyetleri İçin Verilen ÇED Olumlu Raporuna Karşı Hak İhlali Kararı Verdi

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında Artvin Cerratepe'deki madencilik faaliyetleri için verilen "ÇED Olumlu" raporuna karşı yapılan bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vererek, yeniden yargılamanın yolunu açtı. Kararın Rize İdare Mahkemesi'ne de yollandığını belirten Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu üyesi Bedrettin Kalın, "Anayasa Mahkemesi kararı, kamu idaresinin böyle bir kararı vermesi için yeterlidir. Dolayısıyla bir mahkeme kararını ayrıca beklemeye gerek yoktur ve bu haliyle de kamu idaresi madencilik faaliyetini durdurabilir. Her zaman söylüyoruz, hiçbir mücadele boşa gitmez elbette gecikebilir ama eninde sonunda adalet yerini bulur diye düşünüyoruz ve bekliyoruz" dedi.

Anayasa Mahkemesi, Artvin Cerattepe'de madenciliğin önünü açan çevresel etki değerlendirme "ÇED olumlu kararına" karşı yapılan biriysel başvuruda "hak ihlali" kararı verildi. Kararda; "söz konusu madencilik faaliyetinin bölgenin tabii yapısı, suları ve ekosistem bütünlüğünü olumsuz etkilediği belirtildi. Öte yandan çıkartılacak cevherin taşınması ve çıkartılmasında bölgesel şartların gözetilmediği ve erezyona sebep olabileceği" vurgulandı.

"Son çare olarak Anayasa Mahkemesine başvurmuştuk"

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Bedrettin Kalın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere Cerratepe bölgesinde 2015 yılında alınmış olan hukuka ve adalete aykırı, Anayasa'ya aykırı, insan haklarına aykırı bir 'ÇED Olumlu' kararı ile ilgili bir davamız vardı. O davamız maalesef olumsuzlukla sonuçlanmıştı. Yargısal süreçler tamamlandıktan sonra, son çare olarak Anayasa mahkemesine başvurmuştuk. 2017'de 715 kişiyle yapmış olduğumuz başvuru, yedi yıl sonra ancak Anayasa Mahkemesinde sonuçlandırıldı ve özel hayata saygı ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle karar Rize İdare Mahkemesi kararının yeniden yargılanma konusu yapılmasına karar verildi. Dolayısıyla 2015 yılında açmış olduğumuz davanın yeniden yargılama süreci bu kararla birlikte başlamış olacak. Anayasa mahkemesi kararında aynı zamanda Rize İdare Mahkemesi'nin vereceği kararı bir ölçüde belirlemiş oluyor. Çünkü 2015 tarihli 'ÇED Olumlu' kararı 2009/7 genelgesine dayalı bir karardır. Anayasa Mahkemesi, 2009/7 genelgesi ile bu işin yapılamayacağı ve dolayısıyla buna dayalı olarak verilmiş olan 'ÇED olumlu karararı"nın hukuka uygun olmadığını açıkça belirtmiş durumdadır. Dolayısıyla Rize İdare Mahkemesi'nin vereceği karar bir iptal kararı olacaktır.

"Hiçbir mücadele boşa gitmez"

Bu yedi yıl sonra gelen karar elbette gecikmiş bir karardır. Çünkü Cerratepe bölgesinde birçok hukuksuzluklar yedi boyunca devam etti. Birçok mağduriyetler oluştu. Havamız, suyumuz ve topraklarımız yedi yıl boyunca kirlenmiş oldu dolaysıyla bu mağduriyetlerin ve bu zararların artık daha fazla sürmemesi gerekmektedir. Rize İdare Mahkemesi'nin vereceği bir yeniden yargılanma kararı ve bir iptal kararı sürecinde de kamu idarecilerin derhal bu Anayasa Mahkemesi kararına dayalı olarak derhal yukarıdaki faaliyetleri, Cerratepe'deki faaliyetlerini durdurması gerekir. Hukuk ve adalet bunu gerektiriyor, Anayasa Mahkemesi bir ihlali tespit ettiğine göre kamu idaresinin bu ihlali halen sürdürebiliyor olması çok yanlış olur. Dolayısıyla biz Pazartesi günü itibariyle de bütün kamu idaresini bu hukuksuzluğu sürdürmemeleri konusunda uyaracağız. Anayasa mahkemesi kararı kamu idaresinin böyle bir kararı vermesi için yeterlidir. Dolayısıyla bir mahkeme kararını ayrıca beklemeye gerek yoktur ve bu haliyle de kamu idaresi madencilik faaliyetini durdurabilir. Her zaman söylüyoruz, hiçbir mücadele boşa gitmez elbette gecikebilir ama önünde sonunda adalet yerini bulur diye düşünüyoruz ve bekliyoruz. Nitekim bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararı da adalete doğru gidişimizin önemli kilometre taşlarından birisi olmuştur."

"Bu kararın uygulanması için elimizden geleni yapacağız"

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan da şöyle konuştu:

"Biz Artvin halkı olarak 30 senedir bu vahşeti durdurmaya çalışıyoruz. Başımıza neler geleceğini tahmin ediyoruz ve özellikle de son süreçlerde de bunların etkilerini görmeye başladık. O yüzden bu karar bizim çok acil olarak çok önceden gelmesi gerekiyordu ama şu anda da bizim çok önemli bir karar. Bir an önce kararın uygulanması gerekiyor ve bunun için de Artvin halkı olarak bu kararın uygulanması yönünde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir an önce oradan çekilmeleri gerekiyor çünkü Artvin yaşam alanı olmaktan çıkmak üzere ve büyük bir tehlikeyi her yağmurun yağışında bekliyoruz. Bir an önce durdurulması gerekiyor ve bu kararlarında uygulanacağına inanıyoruz."