Anadolu Üniversitesi EMYO'da Türk Mutfağı Söyleşisi

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO), 'Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfağı' konulu söyleşide Yemek Kültürü Vakfı Onursal Başkanı ve Türk mutfak kültürü araştırmacısı Dr. Nevin Halıcı'yı ağırladı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek'in moderatörlük yaptığı söyleşide, Osmanlı saray mutfağından Cumhuriyet dönemi mutfağına geniş bir yelpazede Türk yemekleri konuşuldu. Söyleşiye EMYO Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Acar başta olmak üzere öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

"Yemek yapmak kültürel olarak da, dini olarak da kutsanmıştır"

Dr. Halıcı, şunları söyledi:

"Ben yemeğin bir kültür unsuru olduğunu düşündüğüm için bu fikrin yaygınlaşmasını sağlayacak akademik çalışmalar yaptım. Hatta bu anlamda ülkemizde yemek doktorası yapan ilk kişiyim. Bunun nedeni ise insanla yemeği birbirinden ayırmamamdır. Yemek yapmak kültürel olarak da, dini olarak da kutsanmış ve önemsenmiştir. Özellikle Türk medeniyeti gibi köklü ve kadim medeniyetlerin yemekleri hep bir anlam ve öğreti taşır. Türkler, Orta Asya'dan geldiklerinde göç yolunda karşılaştıkları tatları Anadolu'nun zengin ve bereketli topraklarında yetişen mahsullerle birleştirmişlerdir. 2. Dünya Savaşı sırasında ülkemizde karşımıza çıkan kahve eksikliğinde dahi bu toprakların becerikli ve bilge insanları yeni alternatifler bularak maharetlerini göstermişlerdir. Türk kahvesi noksanlığı halkı nohut kahvesi veya süpürge otu kahvelerine yöneltmiş, kahve içmeye alışkın olan insanların ihtiyaçlarına bu şekilde cevap verilmiştir. Çok kültürlülüğün ve yemek ritüellerimizin bir yansıması olarak değerlendirilen bu alternatif yerini zamanla çaya bıraktı. Yeme içmenin ülkemizde bir ihtiyaçtan ziyade bir alışkanlığın ve kültürün parçası olduğunu bu yolla da anlayabilir ve geleceğe aktarabiliriz."

Bayram Özrek ile Dr. Nevin Halıcı'ya katılımları için Prof. Dr. Dilek Acar tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - ESKİŞEHİR