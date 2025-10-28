ALTAY Tankı TSK envanterinde

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, "Kahraman ordumuzu en modern ve teknolojik imkanlarla donatma azim ve kararlılığındayız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi savunma sanayinde dünyanın en iyilerinden biri yapana kadar artan bir şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisinin resmi açılışı yapıldı ve ilk ALTAY Tanklarının Teslim Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayinde karşılaşılan zorlukları ve dışa bağımsızlığın öneminden bahsetti. Bakan Güler, savunma sanayinde dünyanın en iyilerinden biri olana kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Artık kendi güçlü savunma sanayine sahip sayılı ülkelerden biri olarak dünyada gıpta ile takip edilen bir durumdayız"

Törende konuşarak savunma sanayiinde gerçekleşen devrimden bahseden Bakan Güler, "İmkanların böylesine yetersiz olduğu bir ortamda, bağımsızlığına olan tutkusu ve iman gücüyle istiklalini elde eden asil milletimiz, inanç ve adanmışlıkla çalışarak ülkemizin hak ettiği konuma gelmesi için elinden gelen gayreti göstermiştir. 'Siz yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere rağmen, aziz milletimize güvenen, zatı devletlerinin ortaya koydukları yüksek irade, stratejik vizyon ve kararlı duruş bugün ulaştığımız seviyede belirleyici olmuştur. Çok şükür artık kendi güçlü savunma sanayine sahip sayılı ülkelerden biri olarak dünyada gıpta ile takip edilen bir durumdayız. Savunma sanayimizin etkinlik ve gücü sayesinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada rol model olurken, savunma ve güvenlik alanı başta olmak üzere diplomaside ve dış ticarette de etkisini arttırmakta, başta dost ve kardeş Katar olmak üzere pek çok ülkeyle ikili iş birliğini üst düzeye geliştirmektedir" diye konuştu.

"Ülkemizi savunma sanayinde dünyanın en iyilerinden biri yapana kadar artan bir şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Başta Savunma Sanayi Başkanlığı olmak üzere tüm paydaşlarla tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bakan Güler, "Bu çabalarımızın neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine yeni ve yüksek teknolojiye sahip ürünler dahil oluyor, ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen geliştiriyoruz. Büyük bir heyecan ve yoğun gayretlerle yürütülen, bir rüyayı gerçeğe dönüştüren yerli ve milli Altay Tankı Projemiz de bunlardan birisidir. İhtiva ettiği yüksek ateş gücü, ciddi zırh koruması ve hareket kabiliyetleri ile tankların başta konvansiyonel harp olmak üzere asimetrik ve zorlu harekat ortamındaki vazgeçilmez rolü, bu projenin ordumuz ve savunma sanayimiz açısından ne kadar kıymetli olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu yönüyle Altay Tankımız, kara kuvvetlerimizin muharebe gücünü daha üst seviyelere çıkaracak, aynı zamanda personelimizin güvenliğini de arttıracaktır. Esasen dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir kuruma sahip olan ve başarıyla gerçekleştirdiğimiz harekatlarda etkin roller üstlenen Türk tankçısı, Altay Tankı gibi kritik silah ve sistemlerin gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği tüm görevleri büyük bir başarıyla yerine getirecektir. Bizler de zatı devletleriniz liderliğinde ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini en üst seviyede sağlayabilmek için kahraman ordumuzu en modern ve teknolojik imkanlarla donatma azim ve kararlılığındayız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi savunma sanayinde dünyanın en iyilerinden biri yapana kadar artan bir şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Bir zamanlar savunma sanayiinde yurt dışından temin ettiğimiz alt sistemleri artık biz üretiyoruz"

Altay Projesi'nin yalnızca bir platform değil, savunma sanayiinin kabiliyetlerini şekillendiren bir okul, bir vizyon temelli olduğunu söyleyen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, "Özel sektörümüz, vakıf şirketlerimiz, mühendislerimiz ve işçilerimiz el ele vererek bu ülkenin tarihinde bir ilki başardı. Kendi ana muharebe tankını tasarladı, test etti ve üretime hazır hale getirdi. Bu başarı yerli aklın, milli iradenin ve Türk mühendisinin eseridir. Sizlerin tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle şekillendirdiği bu vizyon bugün sadece bir hedef değil, bir sistematik yenilenmeye, kurumsallaşmış bir ekosisteme dönüşmüştür. Bir zamanlar savunma sanayiinde yurt dışından temin ettiğimiz alt sistemleri artık biz üretiyoruz. Hem de daha güçlü, daha dayanıklı, daha akıllı biçimde ve sadece kendimiz için değil, dünyaya ihraç edebileceğimiz sistemler ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Altay'ımız 2 yıl garanti ve 6 yıl lojistik destekle sahada uzun ömürlü bir başarıyı garanti etmektedir"

Altay Tankı üretim sürecinden bahseden ve bu süreçte çok fazla tecrübe edinildiğini hatırlatan Görgün, "Bugün artık 800 mühendis, bin 250 işçi ve 90 alt yükleniciden oluşan dev bir ekip 17 milyon 500 bin mühendislik saati, 35 bin kilometrekarelik testler ve 3 bin 700 atışla Yeni Altay'ı geleceğe hazırladı. Altay'ımız 2 yıl garanti ve 6 yıl lojistik destekle sahada uzun ömürlü bir başarıyı garanti etmektedir. 35 bin sayfa tasarımın, 16 bin gereksinimin, 120 test prosedürü ve 50 bin test adımıyla her ayrıntısı mükemmelleşmeye adanmış bir mühendislik harikasıdır Altay. Bu tesiste bulunan zırhlı açık test alanı, balistik koruma merkezi, üretim tesisleri ve kapsamlı test merkezleriyle Türk savunma sanayine önemli katkılar sunacaktır. Bu güçlü altyapı yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, geleceğin tanklarını, geleceğin zırhlı araçlarını şekillendirecek, kara platformlarında milli kabiliyetin çıtasını daha da yukarıya taşıyacaktır" açıklamasında bulundu.

Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katılım sağladı. - ANKARA