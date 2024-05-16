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Alanya'ya Hollanda bayraklı yolcu gemisi demirledi

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Antalya'nın turistik ilçesi Alanya Limanı'na Hollanda bayraklı Oosterdam yolcu gemisi demirledi. Karaya ayak basan turistler ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

Antalya'nın turistik ilçesi Alanya Limanı'na Hollanda bayraklı Oosterdam yolcu gemisi demirledi. Karaya ayak basan turistler ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

Alanya'ya geçtiğimiz günlerde sezonun ilk yolcu gemisi gelmişti. Hollanda bayraklı 785 personel ve bin 973 yolcu taşıyan Oosterdam yolcu gemisi sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Rodos Limanı'ndan gelen ve ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada ülkelerinin yolcularını taşıyan gemi akşam 17.00 sularında Alanya'dan ayrılarak Limasol Limanına hareket edecek. Yolcu gemisinin Ağustos ayında Alanya'ya bir sefer daha yapacağı öğrenildi.

"Alanya çok eski tarihe sahip bir yer"

Alanya'ya gelen turistler iskeleden çıkış yaptıktan sonra ilçenin tarihi yerlerini gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hollanda vatandaşı olan Peter Maij (77), Alanya'nın tarihi bir ilçe olduğuna dikkat çekere, "Yolculuğumuz çok iyi geçti. İki gündü ama çok güzeldi. İlk izlenimim çok iyi. Burayı sevdim. Alanya çok eski tarihe sahip bir yer. Özellikle de duvar. Türkiye'ye daha önce 5-6 kere geldim. İstanbul'a gelmiştim. Alanya'yı gezeceğiz ama haritaya ihtiyacımız var. Farklı yerlerini gezmek için haritaya ihtiyacımız var" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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