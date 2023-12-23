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Akdeniz Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesiyle Kadınların Beğenisini Kazandı

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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın yoğun mücadelesi sonucunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Çay Mahallesi'ne kazandırılan daireleri gezen Akdenizli kadınlar, yeni, modern, doğalgazlı ve güvenli evleri çok beğenirken, tam not verdi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın yoğun mücadelesi sonucunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Çay Mahallesi'ne kazandırılan daireleri gezen Akdenizli kadınlar, yeni, modern, doğalgazlı ve güvenli evleri çok beğenirken, tam not verdi.

Akdeniz Belediyesinin, farklı mahallelerde hizmet veren kültür ve sanat evlerinde mesleki kurs ve eğitim alan kursiyer kadınlar, Toplu Konut İdaresi tarafından Çay Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve bir bölümüne hak sahibi vatandaşların yerleşip yaşamaya başladığı yeni ve modern evleri ziyaret etti. Çay Mahallesi'nde tanık oldukları yeni, planlı ve düzenli yapıların yanı sıra parkı, yeşil alanı, geniş cadde ve sokakları, altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemesi karşısında beğeni ve hayranlıklarını gizleyemeyen kadınlar, kentsel dönüşüm projelerinin yaşadıkları mahallelerde de hayata geçirilmesini isteyerek, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a çağrıda bulundu.

Evleri gezen kadınlardan Leyla Aydoğan, TOKİ konutlarını çok beğendiklerini belirterek, "Buradaki yapılanmayı, kentsel dönüşümü, yapılan hizmetleri yerinde inceledik. Öncelikle Başkanımız Mustafa Gültak'a, Akdeniz'e kentsel dönüşümü kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün mahallelerimizde bu çalışma başlar ve biter bütün halkımız bu hizmetten faydalanır. Özellikle çevre düzenlemesini çok beğendik. Parklar, yeşil alan ve spor alanlarını çok beğendik. Ayrıca evlerdeki ısıtma, doğalgaz sisteminde de çok memnun kaldık" dedi.

Naciye Hazar ise "Ben de bizim mahallede böyle bir projeyi, kentsel dönüşümü görmek isterim. Evlerimiz yapış yapış, ne güzel bir parkı var, ne güzel bir yeşil alanı var, ne güzel bir sahası veya alanı var. Hiçbir şeyimiz yok. Projeyi biz de istiyoruz" diye konuştu.

Selma Adlı da kentsel dönüşümün çok önemli bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Buradaki evleri çok beğendim. Kentsel dönüşüm hayat kurtarır kısacası. Evlerin mutfağı çok güzel, doğalgazı var. Aile ortamının sıcaklığı bu evlerde çok rahat ve güzel yaşanır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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