AK Parti Milletvekilleri Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Milletvekilleri İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında Beykoz'da vatandaşlar ve esnaflar ile bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "Türkiye buluşmaları kapsamında vatandaşımızın fikirlerini aldık" dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Beykoz'da gerçekleştirilen programa, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Hilal Kalyoncu Koç, MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, MDK üyesi Cemal Saruhan katılarak gündemin sıcak başlıkları, ekonomi ve hükümet projeleri ile birlikte "Terörsüz Türkiye" süreci de doğrudan vatandaşlara aktarıldı.

"Türkiye buluşmaları kapsamında vatandaşımızın taleplerini teker teker aldık"

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "Türkiye buluşmaları kapsamında vatandaşımızın fikirlerini aldık. Farklı uzmanlık alanlarında veya farklı hayati tecrübeler içerisinde insanımızın düşünceleri ve fikirleri var. Bazı teklifler oldu onları not aldık. Çalışanlar, emekliler, kadınlar ve farklı meslek gruplarında çalışan tüm insanımızın neler düşündüklerini neler beklediklerini ve ne tür taleplerinin olduğunu almış olduk. Gençlerimiz çalışabilecekleri yerler, kadınlarımız daha rahat yaşayabilecekleri alanlar talep ediyorlar" dedi.

"Savunma sanayi yatırımlarının rahatlattığı bir ülkede yaşıyoruz"

Elmas, "Gerek ulaşımda gerek sağlıkta elde edilen bu neticenin halkın ücretsiz sağlık ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki memnuniyetlerinin de bu vesile ile görmüş olduk. Hükümetimiz eğitimde, sağlıkta ve güvenlikte her türlü yatırımı birçok kısıtlamalara rağmen yaparak vatandaşımızın rahat bir ortamda güvenli bir ortamda hayatını sürdürmesini, çocuklarımızın yetişmesini sağlayan bir strateji geliştirmektedir. Son yıllarda ülkemizin yaptığı sağlık, eğitim ve en önemlisi stratejik bir hamle olduğu bugün daha anlaşılan savunma sanayi yatırımlarının rahatlattığı bir ülkede yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL