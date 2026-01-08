AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik: 'Gaziantep, Anadolu'nun sanayileşmesine örnek oluyor'

İstanbul Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının açılışına katıldıktan sonra fuarda stantları ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Halı sektöründeki global ölçekli markalarımızla gurur duydum" dedi.

"Gaziantep örnek ve öncü rolünü sürdürüyor"

Dünyanın en büyük halı fuarına katılan firmaların büyük kısmının Gaziantep merkezli olduğuna dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, Gaziantep halı sektörünün küresel ölçekteki başarısı ile Anadolu'nun sanayileşmesine örnek ve öncü olduğunu söyledi. Milletvekili Bozgeyik, "Gaziantep, Birinci Dünya Savaşı sonrası düşman işgaline karşı Kurtuluş Meşalesini yakan ilk şehirlerden oldu. Antep'te yakılan meşale dalga dalga tüm Anadolu'yu aydınlattı ve Kurtuluş Savaşımız zaferle sonuçlandı. Gaziantep şimdi de sanayicilikte yaktığı meşale ile Anadolu'nun diğer şehirlerine örnek oluyor" dedi.

"Sektör temsilcilerini kutluyorum"

İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın üçüncü yılında halı sektörünün dünyadaki en büyük buluşma noktası haline gelmesinde en büyük katkının Gaziantepli halıcılara ait olduğunu vurgulayan Milletvekili Bozgeyik, "Dünya makine halısı üretiminin yüzde 73'ünü gerçekleştiren Gaziantep, halı sektöründeki markaları ile halı fuarına da damga vurdu. Fuara katılan firmaların yaklaşık yarısının Gaziantepli markalardan oluşması şehrimiz adına gurur verici bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör temsilcilerini kutluyor, ülke kalkınmasına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

"Üretim ve ihracata destekler başarıyı artıracak"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen fuarda yer alan stantları gezdikten sonra değerlendirmelerde bulunan Bozgeyik, "Halının dünyadaki en büyük üretim merkezi Türkiye'dir. Bu fuarla birlikte halının dünyadaki en önemli ticaret merkezi de Türkiye haline gelmiştir. Halı sektörünün üretim, istihdam, ihracat ve fuarcılık alanında elde ettiği bu başarı diğer sektörlere de örnek olmalıdır. Hükümetimizin üretim ve ihracata verdiği desteklerle sanayimizin daha da güçleneceğine, kalkınma hamlemizin hızlanacağına olan inancımız tamdır" diye konuştu. - GAZİANTEP