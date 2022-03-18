Aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı.

Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Uyuşturucu" konulu panel Erzin Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Panel öncesi Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ilgili bilgiler verildi.

Slayt eşliğinde yapılan sunumda, uyuşturucu kullanan bir öğrencinin hal ve hareketleri, bununla birlikte düştüğü bunalımlar aktarıldı.

Daha sonra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu ve Erzin İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, uyuşturucu konusunda ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini, eğer önlem alınmazsa sonuçların çok ağır olacağını söyledi. - HATAY

Aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uyuşturucu, Hisarcık, Hatay, Erzin, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title