Ağrı'da AFAD liderliğinde deprem tahliye ve yangın tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi

Ağrı'da, AFAD tarafından gerçekleştirilen deprem tahliye ve yangın tatbikatları, bölge halkının muhtemel afetlere hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla yapıldı.

Ağrı'da, AFAD tarafından gerçekleştirilen deprem tahliye ve yangın tatbikatları, bölge halkının muhtemel afetlere hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla yapıldı.

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde düzenlenen tatbikatlar, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde öğrencilere verilen afet farkındalık eğitiminin ardından deprem tahliye tatbikatı yapılarak, teorik bilgilerin pratikte uygulanması sağlandı. Bu tatbikatlar, toplumun afetlere karşı bilinçlenmesi ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerini öğrenmesi açısından büyük önem taşıyor. - AĞRI