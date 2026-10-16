Ağıralioğlu Bursa’da konuştu: “Sizi sandıklarda 17 milyon emekliniz bekleyecek”

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu seçim tartışmalarına ilişkin, "Hükümete haber veriyorum. Sandık müşahidi kullanmayacağız. Sizin 25 yılınıza şahit olan milletinizi müşahit olarak sandıklarda görevlendirdik. Sizi sandıklarda 17 milyon emekliniz bekleyecek" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa programının ikinci gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un genel seçim tarihine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Ağıralioğlu, "Ha 16 ay, ha 12 ay, öyle ya da böyle. Artık siyaset seçim konuşmuyor, millet konuşuyor. 'O sandık gelecek' diyor millet. Anket firmalarının uyardığı bir şey var. 'Kararsız seçmen' falan diyorlar ya, kararsız değil sessiz seçmen, fırtına geliyor. Kararsız değil kararlı, kahırlı, başına gelene razı değil mutsuz ve sessiz. 2002'ye benzer bir fırtına geliyor. Herkes sağlam tutunsun" ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasına ilişkin soruları yanıtlarken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta'nın "Bekçi köpeği havlamamış demek ki hırsız içeride" sözlerine işaret eden Ağıralioğlu, "Eğer bir hırsızlık mevzu ediliyorsa, o mevzu edilen hırsızlıkta bekçi köpeği havlamıyorsa, hırsız içeridendir. Alarm çalmamışsa, sensörler çalışmamışsa, mekanizma delindiğinde 'burada bir problem var' diye uyarı sistemleri çalışmıyorsa, kapatılmışsa hırsız içeridendir" dedi.

Ağıralioğlu, "tarihin en büyük dolandırıcılığı" olarak nitelendirdiği süreçte yaşananların ve büyük zararın sorumlularının açıkça ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Borsaya girmemesi gereken şirketlere kimin izin verdiğini, bu kararlara itiraz eden bürokratların kimler olduğunu soran Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

Siyasi nüfuzunu kullanarak kazanç sağlayan, vatandaşların haklarını istismar eden ve elde ettiği paraları yurt dışına kaçıran kişilerin kimler olduğunun açıklanmasını isteyen Ağıraioğlu, gerçek sorumlular ortaya çıkarılmadan, hesap sorulmadan yapılan açıklamaların yeterli olmadığını ifade etti.

"Fon Krizi"nde asıl olayın borsada yaşandığını kaydeden Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Aile ve Sosyal Politikalar eski bakanımız 2 kamyon para kazandı. Bu 2 kamyonu niçin zikrediyorum? Bundan 998 kamyon daha var. 1000 kamyon paradan bahsediyoruz efendim. Ama iktidarımız şöyle diyor, 'O CHP'liler o para kulelerinin hesabını verecek'. Şimdi bu algoritmayı gerçekten biraz nezaketsizlik sayıyorum. Millete hürmetsizlik sayıyorum. ya ayıptır, biraz ciddi olmak lazım. Tamam herkesin yediğinin hesabı sorulsun. Ama burada yenilenin de hesabı sorulsun. Para kulelerinin de hesabı sorulsun. Bu 1000 kamyonu da rica edelim lütfen. Kim bulaşmışsa listeyi rica edelim efendim. Kim sensörleri kapatmışsa listeyi istiyoruz. Kim devletin denetim vazifesini yapmamışsa, sizin atamanızdan sonra nüfuzunu kendi şahsi servetini artırmak için kim kullanmışsa listeyi alalım. Bu 18,5 milyar dolarımızı hiç edenlerin kimliğini öğrenebilir miyiz efendim? Büyük vurgun fonda değil borsada. Fondaki 18,5 milyar. Borsadaki 4 katı. Fonda 467 bin kişi, borsada 4 milyon kişi. Bu fondan kazandıkları parayla borsada beş para etmez hisseleri 1000 katına çıkarıp speküle edip, bu şirketleri bu kadar yükseltip milletin üstüne boca eden alçaklar kim?

"BİR KİŞİYİ ÖLDÜRÜNCE KATİL, 40 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRÜNCE KOORDİNATÖR OLUYORSUNUZ"

Mesela 'Son terörist öldürülünceye kadar mücadelemiz devam edecek' diyorlar ilk teröristi serbest bırakıyorlar ya da bırakmaya çalışıyorlar. Şimdi son deyince ilkler korunuyor, himaye ediliyor ya da başka bir şey konuşuyorlar, dönüyor. Şimdi sonuna kadar deyince ben dedim ki eyvah, bu ilk adı çıkanlar galiba himaye edilecekler. Dolayısıyla ben bu bizimkilerin 'sonuna kadar' dediğinde daha dikkatli olmamız gerektiğine çok inanırım. Sonuna kadar dediklerinde daha dikkatli olmalıyız. Çünkü bir şeyin üstü örtülüyor olabilir. Bir şeyden belge, bilgi kaçırılıyor olabilir. O yüzden dikkat ediyorum. Memlekette mesela bir tepsi baklava çalıyorsunuz, hırsız oluyorsunuz, milyarlarca dolar çalıyorsunuz kıymetli oluyorsunuz. Mesela bir kişiyi öldüren katildir, 40 bin kişiyi öldürünce koordinatör oluyorsunuz. Büyük işlediniz mi suçu memlekette, siz müzakerede muhatap alınıyorsunuz. Gariban olunca memlekette yaşayamaz oluyorsunuz. Sanki iktidara yeni gelmişler daha önceki iktidarlardan kendilerine kalmış bir mesele var, millet de mağdur olmuş, onu çözmeye çalışıyorlar. Öyle değil. Fon rezaleti sizin atamalarını yaptığınız insanların utanmazlığından, denetim vazifesini yapmayan adamların terbiyesizliğinden, ciddiyetsizliğinden, liyakatsizliğinden, milletin, 'garibin gurebanın babasıyım' dediğiniz hat üzerinde en son babası olduğunu, hamisi olduğunu söylediğiniz garibanlar dolandırıldı efendim. Dolayısıyla bu mesele bir fon meselesi değildir. Fon rezaletidir. Bunun hesabının son kuruşuna kadar sorulması hükümetin milletine verdiği namus borcudur. Tek tek açıklayacaksınız."

"SİZE MÜŞAHİDİN BABASINI GÖSTERECEĞİZ"

Seçim tartışmalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Ağıralioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyorsunuz bütün partiler seçimde sandıkları beklemek için sandık müşahidi yazıyorlar. Ben hükümete haber veriyorum şimdi. Sandık müşahidi kullanmayacağız. Müşahit sandığa şahit olan adam demek biliyorsunuz. Sizin 25 yılınıza şahit olan milletinizi müşahit olarak sandıklarda görevlendirdik. Sizi, sandıklarda 17 milyon emekliniz bekleyecek. Gelin, size müşahidin babasını göstereceğiz. Sizi sandıklarda giderlerse gitsinler dediğiniz 165 bin pırıl pırıl genciniz bekleyecek. Sizi atanamamış 400 bin öğretmen bekleyecek. Sizi kamudaki mühendisler hakkını bekleyenler, kadro bekleyen taşeronlar, tarladaki ürününü kaldıramayan çiftçileri bekleyecek. Nakliye sektörünün canını çıkarmışsınız. Sizi bijon anahtarlarıyla bekleyecek kamyoncular. Memleketi içinde yaşattığınız sorunlarla yaşayamaz hale gelmiş insanlar, sizi sandıklarda bekliyor olacağız. Melek gibi evlatları öldürülmüş anneler bekleyecek sizi. 42 yıldır teröre kurban verdiğimiz halde Öcalan'a villa yapıyorsunuz ya, villa değil, kendi yaşama sevincini yitirmiş şehit aileleri, gazilerimiz bekleyecek sizi. Hükümeti gerçekle karşılaştıracağız efendim. O yüzden sandık ilk defa sandık müşahitiyle değil, milletin 25 yıllık şehadetiyle bir finale hazırlanıyor.

Değişim burada. Bu hükümete iyi gelecek. Siyasi pratiğe de iyi gelecek. Yani ben bugün siyasi algoritmayı değiştireceğim yeri buldum. Çok güzel bir yer. Değişim milletin kendi iradesi. Algı mı? Al sana gerçek. Sen algıyla gel, biz gerçekle. Sen zenginlik vaadiyle, 'Türkiye Yüzyılı' diyerek gel. Türkiye'nin bugün yaşattığın standartlarda sorunu olanlar geliyor. Sen 'Gelecek yüzyılı konuşuyorum' diye bir şey diyorsun, bugün insanlar yaşayamıyorlar, geçinemiyorlar, kira ödeyemiyorlar, çocuklarına harçlık veremiyorlar, evlat evlendiremiyorlar, düğüne gidip takı takamıyorlar, düğün davetiyesi almaktan korkuyorlar, taktıklar belli olmasın diye zarf alma dönemi başladı. Memlekete bak. Eskiden emekli olunca bir evden araba alabiliyordular. Şimdi koltuk takımı alamıyorlar. Algıya karşı millet. Operasyona karşı milletin yaşadığı sorunlar, sizin sandık görevlilerinize karşı yaşama sevincini yitirmiş, kahırlı, bu yaşadıklarını hak etmediğini düşünen milleti sandıklarda görevli hale getireceğiz. O yüzden benim tedbirim bu."

Kaynak: ANKA