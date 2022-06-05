Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı - Haberler

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Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt Tınas - Yerel
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Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı 2 oturum halinde yapılacak sınavda adaylar içerde, aileler ise dışarda ter döktü Yurt genelinde olduğu gibi olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Liselere Geçiş Sistemi saat 09.30 itibari ile başladı.

Afyonkarahisar'da LGS sınavı başladı

2 oturum halinde yapılacak sınavda adaylar içerde, aileler ise dışarda ter döktü

AFYONKARAHİSAR - Yurt genelinde olduğu gibi olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Liselere Geçiş Sistemi saat 09.30 itibari ile başladı. Sınavda öğrenciler içerde ter dökerken, veliler ise okul dışında çocuklarının iyi bir sonuç alması için bol bol dua etti.

LGS kentte çok sayıda sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde başladı. LGS sınavı 2 oturum halinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu 09.30'da başlarken, ikinci oturumun ise 11.30'da başlayacağı belirtildi. 'Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ilk oturumda adaylara 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere yanıtlamaları için 80 dakika verilecek.

Sınavın yapıldığı birçok okulda öğrenciler 09.10 itibari ile sınav salonlarına alınmaya başlandı. Öğrenci velileri ise okul bahçelerine girilmesine izin verilmeyen veliler ise okul dışında boş buldukları kaldırım ve ağaç altlarına oturarak beklemeye başladı. Birçok veli yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerimleri okuyarak çocuklarının iyi bir sonuç almaları için bol bol dua ettiler.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Yerel

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