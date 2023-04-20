Afyonkarahisar'da kurulan bayram pazarında Arife günü yoğunluğu

Afyonkarahisar'da kurulan bayram pazarında alışveriş yoğunluğu yaşanırken, satışlar ise bu bayram esnafın yüzünü güldürdü.

Kent merkezi Kadınana caddesinde (Anbaryolu) kurulan bayram pazarında alışveriş yoğunluğu devam ediyor. Geçtiğimiz Salı günü kurulan pazarda Arife günüde hareketlilik artarak devam etti. Kıyafet başta olmak üzere çeşitli ürünlerin satıldığı pazarda her bayram olduğu gibi bu bayramda en çok ilgiyi yine şeker satıcıları gördü. Bayrama güzel ve yeni kıyafetler ile girmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda bayrama sadece saatler kala satışlar hızlandı. Artan satışlar ise en çok esnafında yüzünü güldürdü. Esnaflar satışların iyi olduğunu fiyatların ise piyasa şartlarına göre uygun olduğunu dile getirdi. Satışların bugün gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR