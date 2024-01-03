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Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvan destekleme çalışmaları devam ediyor

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Sinanpaşa ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan küçükbaş hayvan destekleme tespit çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde küçükbaş hayvan destekleme tespit çalışmaları devam ediyor.

Sinanpaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği' çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Ekipler bu alanda ilçede anaç koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvan tespit çalışmasını sürdürüyor. Çalışmaların ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sinanpaşa Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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