Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Deprem Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Güncelleme:

Afyonkarahisar İl AFAD Müdürü Atila Altunbulak, 1-7 Mart Deprem Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Okullarda öğrencilere yönelik tatbikatlar yapılacak ve fotoğraf sergileri açılacak.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Atila Altunbulak, ' Deprem Haftası'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti.

Altunbulak, 1-7 Mart Deprem Haftası boyunca deprem afeti konusunda bilgilendirici etkinlikler yapılacağını ifade etti. Özellikle okullarda öğrencilere yönelik tatbikatlar yapılacağını dile getiren Altunbulak, ayrıca çeşitli fotoğraf sergileri de açılarak konusunda vatandaşlarda deprem bilinci oluşmasına yardımcı olacaklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deprem Haftası AFAD Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title