Afyonkarahisar'da Deprem Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Atila Altunbulak, ' Deprem Haftası'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti.

Altunbulak, 1-7 Mart Deprem Haftası boyunca deprem afeti konusunda bilgilendirici etkinlikler yapılacağını ifade etti. Özellikle okullarda öğrencilere yönelik tatbikatlar yapılacağını dile getiren Altunbulak, ayrıca çeşitli fotoğraf sergileri de açılarak konusunda vatandaşlarda deprem bilinci oluşmasına yardımcı olacaklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR