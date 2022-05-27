ADÜ'de piyano konseri gerçekleşti - Haberler

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ADÜ'de piyano konseri gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ'de piyano konseri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26.ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Piyano Konseri Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26.ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Piyano Konseri Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Konsere; akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım gösterdi. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İrade Abbasova ve Dr. Öğretim Üyesi Vasfi Çilingir'in hazırladığı konserde, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans öğrencileri sahne aldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik, Aydın, Yerel, Haberler

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