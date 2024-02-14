Adıyaman'da lise öğrencileri ÇEDES projesi hakkında bilgilendirildi
Adıyaman Diyanet Gençlik Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ÇEDES projesi kapsamında Altınşehir Anadolu Lisesinde öğrencilere bilgilendirme programları düzenlendi. Manevi Danışmanlar tarafından yapılan bilgilendirmelerde çevreye duyarlılık ve değerlere sahip çıkma konuları ele alındı.
Adıyaman'da, lise öğrencileri ÇEDES projesi hakkında bilgilendirildi.
Adıyaman Diyanet Gençlik Merkezi Koordinatörlüğünde düzenlenen "Gençliğe değer" ve "Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum" Projesi (ÇEDES) kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme programları düzenlendi.
Manevi Danışmanlar Hacer Yaman ve Abdurrahman Ubeydullah Çil, tarafından proje kapsamında Altınşehir Anadolu Lisesinde Diyanet Gençlik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Çevreye karşı duyarlılık ile değerlere sahip çıkmayla ilgili yapılan bilgilendirmeler sonrasında umre ödüllü liselerarası gençlik bilgi yarışması hakkında da bilgi verildi. - ADIYAMAN