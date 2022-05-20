Adana'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Haberler

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Adana'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adana'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Adana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana ziyareti nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

Adana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana ziyareti nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs Cumartesi günü, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi ile Erguvan Caddesi Kavşağından stadyum istikametine giden akım saat 14.00'den itibaren kontrollü olarak, saat 17.30'dan sonra tamamen sivil araç trafiğine kapatılacak.

Sarıçam ilçesi, Hekimköy Bulvarı, Erguvan Caddesi Kavşağından stadyum istikametine saat 14.00'den itibaren kontrollü olarak, saat 17.30'dan sonra tamamen sivil araç trafiğine kapatılacak.

Sarıçam ilçesi stadyum Hekimköy Kavşağına Menekşe Yolundan geliş, Menekşe Yolu Erkan Koleji Kavşağından stadyum istikametine saat 14.00'den itibaren kontrollü olarak, saat 17.30'dan sonra tamamen sivil araç trafiğine kapatılacak. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sarıçam, Adana, Yerel, Haberler

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