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88 yaşındaki Kalkap Değirmenci AFAD ekiplerince enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Yerel Haberler

88 yaşındaki Kalkap Değirmenci AFAD ekiplerince enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci, AFAD ekiplerince enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci, AFAD ekiplerince enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Depremin hemen ardından Hatay'da görev alan Erzurum AFAD ekipleri, bugün akşam saatlerinde bir vatandaşı daha enkazdan sağ olarak çıkardı. Enkaz altında kalan 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci'ye uzun uğraşlar sonucunda ulaşan AFAD ekipleri, yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından sedye ile enkazdan çıkardı. Yaşlı adamın enkazdan çıkarıldığı esnada enkaz çevresindeki vatandaşlar alkışları ile AFAD ekiplerine destek oldu. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Erzurum Hatay AFAD Yerel Haberler

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