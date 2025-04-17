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7 Yaşındaki Çocuk Tır Kullanırken Kameralara Yansıdı

7 Yaşındaki Çocuk Tır Kullanırken Kameralara Yansıdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki Çınar, tırı ustalıkla kullanarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yanında babası ile kayıt altına alınan bu görüntüler, izleyenleri şaşırttı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır kullanan 7 yaşındaki Çınar, yürekleri ağza getirdi. Cep telefonuna yansıyan o anlar, sosyal medyada yankı uyandırdı.

İnegöllü 7 yaşındaki Çınar'ın tırı ustalıkla kullanması sosyal medyada yankı uyandırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde küçük çocuğun direksiyon başında olduğu ve tırı kontrollü bir şekilde sürdüğü, yanında ise babasının bulunduğu görüldü. Babasının çocuğu yönlendirdiği ve zaman zaman müdahalede bulunduğu da görüntülere yansıdı. Bazı vatandaşlar, görüntüleri "Ustalara taş çıkartır" sözleriyle yorumladı.

Daha küçük yaştan bu yana araçlara karşı ilgisi olan 7 yaşındaki Çınar'ın babasına sürekli araç kullanmak için ısrarda bulunduğu belirtildi. Çınar'ın dünyaca ünlü Türk sporcular gibi başarılı olmak istediği öğrenildi.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu da, dünyanın en hızlı çocuğu olmuştu. Çocuk yaşta motosiklet kullanmaya başlayan Toprak Razgatlıoğlu ise dünya şampiyonu olmuştu. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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