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56 Yıllık Matbaacı Kitaplarını Geri Dönüşüme Göndermek Zorunda Kaldı

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Manisa'da iş yerini kapatmak zorunda kalan 56 yıllık matbaacı, yıllardır biriktirdiği ansiklopedi ve kitaplara alıcı çıkmayınca geri dönüşüme göndermek zorunda kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

Manisa'da iş yerini kapatmak zorunda kalan 56 yıllık matbaacı, yıllardır biriktirdiği ansiklopedi ve kitaplara alıcı çıkmayınca geri dönüşüme göndermek zorunda kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde matbaacı Nasuh Dönmez 56 yıllık mesleğine veda etti. Mesleğe veda ederken kapattığı iş yerinde bulunan ve yıllarca biriktirdiği ansiklopedi ve kitapları alıcı bulamadığı için geri dönüşüme verdi. Yüzlerce kitabının geri dönüşümde parçalanacağını bildiği için üzüntülerini dile getiren Nasuh Dönmez, "Yıllardır para verip aldığımız, gazetelerden kupon kesip biriktirdiğimiz ansiklopedileri verecek kişi veya kurum bulamadım. 56 yıldır sürdürdüğüm matbaacılık mesleğimi de yaş ve ekonomik şartlardan dolayı kendi isteğim ile bıraktım. İşyerimde bir kütüphane gibi çok sayıda kitap ve ansiklopedim vardı. Kitapları alacak bir yer bulamadım. Çaresizlikten geri dönüşüme vermek zorunda kaldım. Çok üzüldüm." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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