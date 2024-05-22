Üye Girişi
Haberler

Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, canlı yayınında bazı kulüp yöneticilerini eleştirdi. Büyükekşi, bazı kulüp yöneticilerinin, şiddeti, küfürü, kaosu ve tehditi ön plana çıkardıklarını, bu durumun futbolun marka değerini aşağı çektiğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor canlı yayınına bağlandı ve Türk futbolunun gündemiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair konuşan Büyükekşi, "Göreve devam ederseniz, takımlarımızın gelecek sezon Avrupa'da başarılı olabilmesi için onlara kolaylık sağlaması açısından yönetimsel planlarınız var mı?" sorusuna Büyükekşi, "Bunları daha sonra konuşuruz. Çok müsait bir durumda değilim" dedi.

"BAZI YÖNETİCİLER ŞİDDETİ, KÜFRÜ, KAOSU, TEHDİTİ ÖN PLANA ÇIKARDI"

"Özellikle şunun altını çiziyorum." diyerek sözlerini sürdüren Büyükekşi, "Bu sezon maalesef bazı maçlarda kulüp yöneticilerinin istenmeyen davranışlarıyla karşılaştık. Futbol dünyanın en sevilen sporu. Dostluğu, kardeşliği gösteren bir oyun olduğunu unutan bazı kulüp yöneticileri, daha çok şiddeti, küfürü, kaosu, tehditi ön plana çıkardılar. Futbolun marka değerini aşağı çektiler. Bunlardan bir an önce sıyrılıp, olması gereken dostluk, barış, kardeşlik, gösteri olgusu öne çıksın istiyoruz. Toplumun bu konuda birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde olması için tüm paydaşların bir arada olması gerekiyor. Tüm futbol ailesini bu şekilde hareket etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Futbol Sözler Spor Haberler

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

 Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış

Bakmadan Geçme

23 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 23 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Karısını annesi olarak tanıtıp 12 yaşındaki kızı taciz etti! Olay ne, nerede oldu? Philips boykot mu? Philips İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Philips Türk malı mı, sahibi kim? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! #129349 Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917 Yarın okullar tatil mi? 23 Mayıs okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Senua's Saga: Hellblade II İncelemesi: Büyüleyici Grafikler ve Derin Hikaye Ayhan Bora Kaplan davasındaki Süleyman Soylu detayı ne? Olay ne, ne oldu? Survivor final tarihi ne zaman? Survivor All Star ne zaman bitecek, şampiyonluk ödülü nedir? Sakarya Belediyesi hangi parti? Sakarya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Sakarya yerel seçim sonuçları! Ubisoft'un Ücretsiz FPS Oyunu XDefiant Piyasaya Sürüldü: İşte Sistem Gereksinimleri 22 MAYIS YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay kızlarına ne isim verdi? ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2024: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne kadar kaç TL yapılacak? 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri nerede oynanacak? #129349 UEFA Ligleri İstanbul'da mı? #9917
Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title