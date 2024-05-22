Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor canlı yayınına bağlandı ve Türk futbolunun gündemiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair konuşan Büyükekşi, "Göreve devam ederseniz, takımlarımızın gelecek sezon Avrupa'da başarılı olabilmesi için onlara kolaylık sağlaması açısından yönetimsel planlarınız var mı?" sorusuna Büyükekşi, "Bunları daha sonra konuşuruz. Çok müsait bir durumda değilim" dedi.

"BAZI YÖNETİCİLER ŞİDDETİ, KÜFRÜ, KAOSU, TEHDİTİ ÖN PLANA ÇIKARDI"

"Özellikle şunun altını çiziyorum." diyerek sözlerini sürdüren Büyükekşi, "Bu sezon maalesef bazı maçlarda kulüp yöneticilerinin istenmeyen davranışlarıyla karşılaştık. Futbol dünyanın en sevilen sporu. Dostluğu, kardeşliği gösteren bir oyun olduğunu unutan bazı kulüp yöneticileri, daha çok şiddeti, küfürü, kaosu, tehditi ön plana çıkardılar. Futbolun marka değerini aşağı çektiler. Bunlardan bir an önce sıyrılıp, olması gereken dostluk, barış, kardeşlik, gösteri olgusu öne çıksın istiyoruz. Toplumun bu konuda birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde olması için tüm paydaşların bir arada olması gerekiyor. Tüm futbol ailesini bu şekilde hareket etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.