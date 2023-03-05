43 yıl dağlara adanmış şiir dolu bir hayat

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Fikret Özen, 43 yıl önce çobanlık yapmak için çıktığı dağlardan vazgeçemedi. Özen, tam 43 yıldır her gününü dağlarda geçiriyor.

Fikret Özen, kağıtlara değil, aklına yazmış olduğu şiirlerini okuyor, aşıklara duyduğu özlem ve saygı ile onları yad ediyor. Dağlara şiirleri ile sesleniyor, hiçbir şiirini not almıyor. Şiirlerin hepsinin aklında olduğunu ifade ediyor. Aşıklık geleneğinden esinlenerek anlık olarak şiirler üretebiliyor. Özen, çobanlık yaptığı keçilerini bir bir isimlendirmiş. İsimleri ile çağırdığında anında o isme sahip olan keçi ona cevap veriyor ve yanına geliyor. Hayvanları ile gönül bağı kurup onların maddi değeri olmadığını söyleyen Özen, bu işi para için yapmadığını ifade ediyor. "Sevdiğim bir keçime 10 misli para verseler vermem" diyor.

Dağlara adanmış koskoca 43 yıl ve şiir dolu bir hayat hikayesi ile çevre halkı tarafından sevilen Fikret Özen, hayatı boyunca çok az kitap okuyabildiğini, felsefeyi çok sevdiğini ifade etti. Genellikle özlem, ayrılık, sevgi, ölüm, yaşam, yokluk, doğa gibi hayatın içerisinde yer alan temalı şiirlerini dağlarla paylaşıyor. Kendi ifadesiyle dağlar, onun dert ortağı. - ERZURUM