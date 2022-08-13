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38 derece sıcaklıkta atlarını dörtnala koşturdular

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38 derece sıcaklıkta atlarını dörtnala koşturdular

Erzincan'da 38 derece sıcak hava altında ciritçiler takımlarının galip gelebilmesi için atlarını dörtnala koşturdular.

Erzincan'da 38 derece sıcak hava altında ciritçiler takımlarının galip gelebilmesi için atlarını dörtnala koşturdular.

Geleneksel Atlı Spor Dalları cirit müsabakasının çeyrek finalleri Erzincan'da yapılmaya başlandı. Erzurum, Malatya, Bayburt ve Kars'tan 4 takımın katılımıyla gerçekleşen çeyrek final maçları Erzincan'da Fatih Mahallesinde bulunan cirit sahasında oynanıyor. 3 gün sürecek çeyrek final karşılaşmaları nefes kesti.

Erzincan Albayrak Atlı Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda sporcusu olan Metin Albayrak, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geleneksel Atlı Spor dalları cirit müsabakasının çeyrek finalleri Erzincan'da yapılıyor. Müsabakaya Kars, Erzurum, Malatya, Bayburt takımları katılıyor. Bu dört takımın birincisi yarı final finalisti olacak. Bu yıl Erzincan'da yapılıyor bu karşılaşmalar. 3 gün sürecek. 4 takım 3'er maç yapacak. 3'er maçtan sonra birinci gelen finalist olacak. 3 takım elenmiş olacak. Bu şekilde ayrı 2 şehirde daha çeyrek final maçları var. Onlarda bittikten sonra yarı finaller oynanacak. Yarı finallerde 4'erli 4 grup halinde olacak 16 takımın katılımıyla. 4'erli takımların finalistleri de seneye Ankara'ya birinci lig takımlarının arasına katılmaya hak kazanacak." - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Malatya Fatih Kars Yerel Haberler

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