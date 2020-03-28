Yenikapı sahili ıssız kaldı Yeni tip Korona virüs salgınının Türkiye'ye de gelmesi ve hasta vakalarının görülmesinin ardından "evde kal" mesajına uyan İstanbullular Yenikapı sahilini bomboş bıraktı.

Yeni tip Korona virüs salgınının Türkiye'ye de gelmesi ve hasta vakalarının görülmesinin ardından "evde kal" mesajına uyan İstanbullular Yenikapı sahilini bomboş bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde sahilin ve etkinlik alanının tamamen boş olduğu gözler önüne serildi.

Türkiye'de yeni tip Korona virüsü vakalarının görülmesi üzerine bir çok vatandaş "Evde kal" uyarılarına uyarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışıyor. Geçen hafta sonu yetkililerin uyarılarını göz ardı eden vatandaşlar soluğu sahillerde almıştı. Virüs salgını olmamış gibi kalabalık bir şekilde gezip yürüyüş yapmışlardı. Ancak vaka sayısının artışından sonra vatandaşlar daha tedbirli davranarak evlerinde kalmayı tercih etti. Yenikapı sahili ve etkinlik alanı ise tamamen boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde sahilde ve çevresinde kimsenin olmadığı görülüyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA