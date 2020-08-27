Yeni Zelanda cami saldırıları davasında karar: Şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Yeni Zelanda cami saldırıları davasında karar: Şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis

Geçen yıl Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren saldırgana mahkeme, şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası verdi.

27.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:40

Geçen yıl Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren saldırgana mahkeme, şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası verdi. Yeni Zelanda tarihinde bu ceza ilk kez verildi.

29 yaşındaki Avustralyalı Brenton Tarrant, 51 kişiyi öldürme, 40 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve terörizm suçlamalarını kabul etmişti.

Davaya bakan Hakim Cameron Mander, Tarrant'ın "insanlık dışı" eylemlerde bulunduğunu ve "hiç merhamet göstermediğini" söyledi.

Tarrant, Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırıları geçen yıl Mart ayında düzenlemiş ve telefonundan canlı yayınlanmıştı.

Tarrant aynı zamanda Yeni Zelanda tarihinde terörizm suçlamasıyla hüküm giyen ilk kişi oldu.

Christchurch'deki mahkemede davaya bakan Hakim Mander, Tarrant'a, "Suçların öyle kötü ki, ölene dek tutuklu Kalman bile cezanın gereklerini yerine getirmiş olmayacak" dedi.

Mander, şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası için de "Şimdi değilse ne zaman?" ifadesini kullandı ve bu cezanın sadece "en kötü katiller" için kullanıldığını söyledi.





Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tarrant'ın hükmüyle ilgili olarak "kötü namı, hiçbir platformu olmayacak… ve bizim de onu düşünmemiz, görmemiz veya duymamız için bir nedenimiz kalmayacak" dedi.

Ardern, "Umarım bugün teröristin adını duyduğumuz ve andığımız son gün olur" ifadesini kullandı.

Saldırıların ardınan Yeni Zelanda silah yasalarında .

Hakim ne dedi?

Dört gündür devam eden duruşmaların karar gününde Hakim Mander, bir saat boyunca Tarrant'a öldürdüğü ve yaraladığı kişileri tek tek hatırlattı.

Mander, saldırganın suçunu kabul etmesine rağmen "pişmanlık veya utanma" duyguları göstermediğini söyledi.

Mahkemede avukatı aracılığıyla, savcılığın şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası istemine itirazı olmadığını söyledi, karar açıklandığında da tepki vermedi. Karar duruşmasında konuşma hakkını kullanmadı.

Duruşmanın ilk üç günü, saldırının mağdurlarının olayın yaşamlarını nasıl etkilediğine dair ifadeleri dinlendi.

Yaklaşık 90 mağdurun konuştuğu üç gün boyunca Tarrant'ın yüzünde hiçbir duygu ifadesi belirmediği görüldü.





Saldırılar nasıl olmuştu?

Geçen yıl 15 Mart'ta, yaptığı her şeyi canlı yayınla da aktaran silahlı saldırgan, Chirstchurch kentindeki iki camiye art arda giderek ateş açmış ve 51 kişiyi öldürmüş, onlarca kişiyi yaralamıştı.

İlk olarak Al Noor Camii'ne giden saldırgan burada Cuma namazına katılan cemaatin üzerine ateş açmış, sonra arabayla 5 kilometre mesafedeki Linwood Camii'ne giderek daha çok insanı öldürmüştü.

Saldırgan Al Noor Camii'nden kaçmaya çalışırken sokakta karşısına çıkan insanlara da ateş etti. Bunlar arasında Ansi Alibava da vardı. Camiden kaçarken arabasıyla onun üzerinden geçti.

Saldırıları uzun süredir planlamıştı

Savcılık, Tarrant'ın saldırıyı planlarken Yeni Zelanda'daki camiler hakkında bilgi topladığını, mimari planlarını, yerlerini ve diğer birçok detayı incelediğini ve camileri en kalabalık oldukları anda vurmayı hedeflediğini anlattı.

Savcı Tarrant'ın saldırıdan aylar önce Christcurch'e geldiğini ve en önemli hedefi olan Al Noor Camii üzerinde insansız hava aracı uçurduğunu da kaydetti.

Mütalaaya göre sanık aslında Al Noor ve Linwood camilerine ek olarak Ashburton Camii'ni de hedeflemeyi planlamıştı ama üçüncü camiye giderken durduruldu.

Yeni Zelanda cami saldırıları davasında karar: Şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor Yaşam
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar Güncel
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir Ekonomi
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fatih Dönmez Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Sibel Can Ezgi Mola Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Caner Erkin Eddie Newton Ronald Koeman Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Yeni Zelanda cami saldırıları davasında karar: Şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 12:40:23. #1.15#
title