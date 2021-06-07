Yeni nesil MINI Cabrio elektrikleniyor
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Yeni nesil MINI Cabrio elektrikleniyor

Yeni nesil MINI Cabrio elektrikleniyor
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, MINI ELECTRIC’ten sonra ikinci tamamen elektrikli modelini 2025 yılında tanıtmayı planlıyor.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu MINI, MINI ELECTRIC'ten sonra ikinci tamamen elektrikli modelini 2025 yılında tanıtmayı planlıyor.

MINI'nin tamamen elektrikli ikinci modeli, go-kart hissini açık hava keyfiyle birleştiren yeni nesil MINI Cabrio olacak.

MINI geçtiğimiz aylarda MINI 3 Kapı, MINI 5 Kapı ve MINI Cabrio modellerini kapsamlı olarak yenilemişti. Sürüş keyfi ve etkileyici tasarımlarıyla dikkat çeken Yeni MINI ailesi 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'deki MINI tutkunlarıyla buluşacak.

1992'de Birmingham'daki İngiliz Otomobil Fuarı'ndaki MINI Cabrio prototipi halkta coşkulu tepkilere neden olduktan sonra, ilk kez klasik MINI'ye cabrio bir versiyon da eklenmiş oldu. Artık MINI hayranları tipik MINI sürüş keyfini üstü açık olarak da yaşayabiliyordu. Go-kart hissi ve açık hava keyfini birleştiren MINI'nin üstü açık dört koltuklu modeli, 2004 senesinde dünyanın en çok satılan üstü açılır otomobil olma başarısını gösterdi. Dikkat çeken tasarımı ve zengin standart donanımlarıyla MINI Cabrio, yaklaşık otuz yıl önce başlayan başarı öyküsünü sürdürüyor.

Kaynak: Carmedya.com

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