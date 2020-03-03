Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

03.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:50

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, Karaman'ın kulüp başkanı Adil Gevrek ile el sıkıştığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşmış olup, imza töreni yarın saat 11.00'de Malatya'da yapılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA