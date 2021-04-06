Yeni Malatyaspor'da 4 isim daha korona virüs

Yeni Malatyaspor Kulübü'nde 2 futbolcu ve 2 çalışan da korona virüs tespit edildiği duyuruldu.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nde 2 futbolcu ve 2 çalışan da korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Böylelikle sarı-siyahlı takımda toplam vaka sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz günlerde 4 futbolcu da korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de 2 futbolcu ve 2 çalışanın testlerinin de pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza yönelik yapılan korona virüs (Covid-19) testleri yapılmıştır. Yapılan testlerde 2 futbolcu ve 2 personelimiz de pozitif vakaya rastlanılmıştır. İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı