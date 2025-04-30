Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası nedir, hangi markalarda indirim var?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ederek evlenecek çiftlere yönelik dikkat çeken bir destek kampanyası başlattı. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin maddi yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu kampanya kapsamında, ev kurulumunda sıkça tercih edilen 20 farklı marka ile iş birliği yapıldı. Beyaz eşyadan ev tekstiline, züccaciyeden küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün grubunda geçerli olan bu indirimler, yeni bir yuva kuracak çiftlere önemli avantajlar sunuyor. Peki, Aile Bakanlığı'nın yeni evlenecek çiftlere sunduğu bu kampanya nedir, hangi markalar indirimli ürün ve hizmet sağlıyor? İşte, merak edilen detaylar ve 2025 evlilik desteği kampanyasına dair tüm bilgiler…

AİLE VE SOSYAL HİZMETLERİ BAKANLIĞI'NIN YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE SUNDUĞU DESTEK KAMPANYASI NEDİR?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ederek, yeni evlenecek çiftlerin ekonomik yükünü hafifletmeye yönelik kapsamlı bir destek kampanyası başlattı. Bu kampanya, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere çeşitli sektörlerde indirimli alışveriş fırsatları sunarak, ev kurma sürecinde maddi olarak desteklemeyi amaçlıyor.

EVLENECEK ÇİFTLERE DESTEK KAMPANYASI NEDİR

EVLENECEK ÇİFTLERE DESTEK KAMPANYASININ AMACI NEDİR?

Bakanlık tarafından hayata geçirilen bu proje, hem evlilikleri teşvik etmeyi hem de gençlerin daha sağlam temeller üzerinde bir yuva kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Evlilik sürecinde yapılan yüksek harcamaların önüne geçmek için 20 farklı marka ile iş birliği yapılarak özel indirim protokolleri imzalandı.

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE DESTEK KAMPANYASI

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE DESTEK KAMPANYASI HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Destek kampanyası kapsamında, yeni evlenecek çiftler şu alanlarda indirim fırsatlarından faydalanabilecek:

Beyaz eşya

Küçük ev aletleri

Mobilya

Ev tekstili

Züccaciye ve mutfak ürünleri

EVLİLİK DESTEK KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen çiftlerin:

2025 yılı içinde evleniyor olması,

Nikah tarihini belgelendirmesi,

DESTEK KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Detaylı bilgi ve başvuru süreci için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi veya kampanyaya dahil olan markaların müşteri hizmetleri kanalları üzerinden bilgi alınabilir.

İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ İMKANI SUNAN MARKALAR HANGİLERİ

İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ İMKANI SUNAN MARKALAR HANGİLERİ?

Arçelik, Beko, Vestel, Bosch, Karaca, Arzum, English Home, Paşabahçe, Madame Coco ve daha birçok tanınmış marka, kampanyaya dahil oldu. Markalar, ürün gruplarına göre değişen oranlarda indirim sağlayacak. İşte, evlilik desteği veren markaların tam listesi ve detaylar…

Arçelik – Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde %30'a varan indirim.

Vestel – Beyaz eşya ve televizyon ürünlerinde %25 indirim.

Beko – Beyaz eşya ve ankastre ürünlerde %20 indirim.

Bosch – Ev aletleri ve beyaz eşyalarda %15 indirim.

Siemens – Beyaz eşya ve mutfak aletlerinde %15 indirim.

Profilo – Ev aletleri ve beyaz eşyalarda %20 indirim.

Samsung – Ev elektroniği ve beyaz eşyalarda %10 indirim.

LG – Beyaz eşya ve televizyon ürünlerinde %10 indirim.

Altus – Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde %25 indirim.

Regal – Beyaz eşya ve televizyon ürünlerinde %20 indirim.

Fakir – Küçük ev aletlerinde %30 indirim.

Arzum – Küçük ev aletlerinde %25 indirim.

Korkmaz – Mutfak gereçleri ve küçük ev aletlerinde %20 indirim.

Karaca – Züccaciye ve mutfak ürünlerinde %35 indirim.

Schafer – Mutfak gereçleri ve küçük ev aletlerinde %30 indirim.

Emsan – Züccaciye ve mutfak ürünlerinde %25 indirim.

Paşabahçe – Cam ürünler ve sofra takımlarında %20 indirim.

Madame Coco – Ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinde %30 indirim.

English Home – Ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinde %25 indirim.

Taç – Ev tekstili ürünlerinde %20 indirim.