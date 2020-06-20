Yemen hükümeti: Güney Geçiş Konseyi, Sokotra'da tam teşekküllü darbe yaptı Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin, Sokotra'da tam teşekküllü bir darbe gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin, Sokotra'da tam teşekküllü bir darbe gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yemen haber ajansı SABA'nın ismini açıklamadığı bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, "GGK milisleri Sokotra'da tam teşekküllü bir darbe gerçekleştirmiş ve buradaki devlet kurumlarını devre dışı bırakmıştır." ifadesine yer verildi.

Habere göre, GGK güçlerinin, ağır silahlarla devlet kurumlarına ve vatandaşların mülklerine yönelik saldırılar düzenlediğini kaydeden yetkili, hükümetin bu durumu kabul etmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Yetkili ayrıca, Suudi Arabistan'dan, GGK'yi başlattığı isyanı sonlandırmaya ve Riyad Anlaşması'nı uygulamaya zorlamasını istedi.

Öte yandan yerel bir yetkili, AA muhabirine, GGK güçlerinin, Sokotra'daki Hava Kuvvetleri Komutanı Albay Abdurrahman ez-Zafni'yi alıkoyup bilinmeyen bir yere götürdüğünü söyledi.

Yemen yerel haber ajanslarının da verdiği haberle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılamadı.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, dün hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra, son dönemde BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor. BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA