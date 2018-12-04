Yee'den "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Etkinliği

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, YEE Müdürü Abdullah Altay'ın yanı sıra Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Bölümü Uzmanı Sabire Nur Banu Öztürel, Türk Hava Yolları'nın Hollanda Müdürü Cengiz İnce Osman, Türk vatandaşları ve Hollandalılar katıldı.

"Engelli olduğumuz için değil, engel olmadığınız için buradayız" temalı etkinlikte, "Engel, engel değildir aşıldığında" Cumhurbaşkanlığı tematik filmi gösterildi.

Etkinlikte, Türkiye'den katılan görme engelli müzisyen kardeşler Selim ve Kerim Altınok, down sendromlu, otistik, omurilik felçli ve işitme engelli pek çok engel grubundaki çocukları profesyonel piyanistlere dönüştüren Türkiye'de yaşayan Arnavut asıllı piyanist Linda Kaso ve Hollandalı görme engelli müzisyen Bert Loussen ile Türk müziği ve batı müziğine ait eserleri sundu.

Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumsal sorumluluk ve duyarlılık göstergesi olan etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti.

Dişli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlamıyla ilgili yayınladığı mesajındaki "Engelleri aşmak bir inanç meselesidir, başarının anahtarı ise öncelikle inanmaktır" sözlerini hatırlatarak "Engelliler konusunda gerek toplumsal düzeyde gerek yönetim kademelerinde duyarlılığının dünya çapında daha da artırılması insan olmanın, insan şuuruna sahip olmanın bir gereğidir." dedi.

Türkiye, Hollanda ve dünyanın başka yerlerinde de tablonun aynı olduğunu belirten Dişli, şöyle konuştu:

"Altınok kardeşler gibi başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimizin, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyası gibi hayatın tüm alanlarında tüm zorluklara rağmen sergiledikleri mücadele, gerçekten takdire şayandır."