Yedi Güzel Adam'da Nuri Pakdil'i canlandıran Kemal Uçar'dan duygusal veda: Mekanın cennet olsun bayım!

19.10.2019 11:22

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil 85 yaşında hayatını kaybetti. Yazdığı şiirler nedeniyle "Kudüs Şairi" olarak anılan Pakdil, bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yedi Güzel Adam'da hayatı canlandırılmıştı. Usta yazara dizide hayat veren oyuncu Kemal Uçar, Pakdil'in ölüm haberini alınca sosyal medya hesabı üzerinde duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"MEKANIN CENNET OLSUN BAYIM"

Dizide yazarın hayatını başarıyla canlandıran oyuncu Kemal Uçar, diziden bir kesit paylaşarak şu notu düştü;

"O halde, yazmak, bir hücum komutudur baylar!" Ah be üstad.. Ah be bayım.. Ah be Nuri abim.. Bir kere daha seni göremeden seni kaybetmek... Böyle bir insan ve yazar olduğun için, zihnimi açtığın için, hem dizi boyunca destek verdiğin hem de yardım ettiğim için, benimle şakalaşarak hafızamda neşeli anılar bıraktığın için, seni oynayarak bana hayatım boyunca her platformda övünerek anlatacağım bir anı bıraktığın için ve daha birçok şey için sana teşekkür ederim.. Allah'ın rahmeti üstünde olsun.. Mekanın cennet olsun..Bayım!"