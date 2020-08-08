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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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Yatırımcı rehberi (7)
08.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:15

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079348 2,36
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080028 2,32
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117945 2,31
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116452 2,23
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041329 2,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036182 5,12
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042013 2,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,02971 4,34
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,15171 3,38
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,084441 3,26
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,106146 3,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,065617 2,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025887 2,60
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025358 1,01
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013144 0,95
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029102 0,21
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026136 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050758 8,13
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031025 8,13
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046372 8,12
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050466 8,08
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052589 8,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029999 0,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069432 0,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024480 0,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064025 0,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067860 0,05
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070107 -1,89
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041252 -1,79
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,066905 -1,72
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010737 -1,67
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020179 -1,66
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017619 -2,37
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015453 -0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035319 -10,82
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035010 -8,82
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081372 -8,61
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063894 -7,67
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024686 -7,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021979 -4,91
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020334 -4,77
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,019228 -4,77
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,065600 -4,27
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,050525 -4,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018532 -10,78
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026714 -10,64
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041038 -8,97
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028864 -8,93
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031807 -4,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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