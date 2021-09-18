Yatırımcı rehberi (7)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Birinci...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,048022
|0,87
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,081536
|0,85
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052147
|0,84
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021751
|0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,067227
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010857
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,01099
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057804
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,024731
|2,83
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011314
|2,31
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,026943
|1,27
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,019405
|0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019214
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,030049
|1,08
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014244
|0,39
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029794
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019608
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021711
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,081200
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026287
|0,36
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035357
|0,35
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,080048
|0,35
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031920
|0,35
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,156541
|-1,21
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,156468
|-1,14
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,136215
|-1,14
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,107038
|-1,12
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055128
|-1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020575
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024443
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010520
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068630
|-2,95
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,061282
|-2,54
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035950
|-2,38
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036395
|-2,25
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,144297
|-2,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021315
|-3,07
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034627
|-2,30
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026074
|-1,48
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,218620
|-1,47
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076635
|-1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038574
|-2,45
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026790
|-2,43
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009667
|-1,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049847
|-1,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070726
|-1,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016987
|-0,60
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051910
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052640
|-0,54
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054224
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,050770
|-0,53
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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