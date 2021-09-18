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Yatırımcı rehberi (7)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Birinci...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0480220,87
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0815360,85
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0521470,84
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0217510,79
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0672270,79
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108570,22
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010990,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0578040,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0247312,83
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0113142,31
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0269431,27
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0194050,95
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0192140,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0300491,08
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0142440,39
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0297940,36
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0196080,05
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0217110,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0812000,36
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0262870,36
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0353570,35
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0800480,35
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0319200,35
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156541-1,21
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156468-1,14
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,136215-1,14
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,107038-1,12
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055128-1,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020575-0,58
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024443-0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010520-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,068630-2,95
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,061282-2,54
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035950-2,38
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036395-2,25
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,144297-2,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021315-3,07
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,034627-2,30
HEM Dinamik Değişken EYF0,026074-1,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,218620-1,47
VEM Dinamik Değişken EYF0,076635-1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038574-2,45
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026790-2,43
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009667-1,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049847-1,52
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070726-1,36
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016987-0,60
ZEM Altın Katılım EYF0,051910-0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,052640-0,54
VEM Altın Katılım EYF0,054224-0,54
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,050770-0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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