Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,048022 0,87 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,081536 0,85 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052147 0,84 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021751 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,067227 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010857 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,01099 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057804 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,024731 2,83 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,011314 2,31 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,026943 1,27 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,019405 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019214 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030049 1,08 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014244 0,39 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029794 0,36 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019608 0,05 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021711 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,081200 0,36 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026287 0,36 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035357 0,35 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,080048 0,35 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031920 0,35 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,156541 -1,21 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,156468 -1,14 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,136215 -1,14 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,107038 -1,12 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055128 -1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020575 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024443 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010520 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068630 -2,95 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,061282 -2,54 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035950 -2,38 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036395 -2,25 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,144297 -2,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021315 -3,07 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034627 -2,30 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026074 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,218620 -1,47 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076635 -1,46 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038574 -2,45 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026790 -2,43 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009667 -1,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049847 -1,52 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070726 -1,36 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016987 -0,60 ZEM Altın Katılım EYF 0,051910 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052640 -0,54 VEM Altın Katılım EYF 0,054224 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050770 -0,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Bu hafta altın ve döviz kazandırdı, borsa kaybettirdi Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler