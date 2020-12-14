Yatağın yorganın içine uyuşturucu gizlemişler
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Yatağın yorganın içine uyuşturucu gizlemişler

14.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:27
Yatağın yorganın içine uyuşturucu gizlemişler

Bursa'da narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen iki şüphelinin evine baskın yaptı.

Bursa'da narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen iki şüphelinin evine baskın yaptı. Aramalarda yatak, yorgan içleri ve hurçlara saklanmış 1 kilo 55 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, A.T.A. ve M.K. isimli şüpheli şahısların il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte A.T.A. ve M.K. isimli şahısların ikametlerine baskın yaparak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, yapılan aramalarda yatak, yorgan ve hurçların içerisine gizlenmiş 1 kilo 550 gram sentetik kannabinoid, 150 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan A.T.A. ve M.K. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan

çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - BURSA

Yatağın yorganın içine uyuşturucu gizlemişler
Yatağın yorganın içine uyuşturucu gizlemişler
Yatağın yorganın içine uyuşturucu gizlemişler
Yatağın yorganın içine uyuşturucu gizlemişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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