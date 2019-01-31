Yastık ve Yorgan Hırsızları Yakalandı

Gaziantep'te bir eve girip yastık, yorgan, halı gibi çeyiz eşyaları çalan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesinde bir eve girip hırsızlık yapan H.Ö., A.A. ve R.S.A. isimli şüpheliler Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Ekipler şüphelilerin çaldığı yorgan, yastık, halı, gibi bir çok malzemeyi de sahibine teslim etti.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA