Zonguldak'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Eyican (62) hayatını kaybetti, eşi Mutlu Eyican ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. İbrahim Eyican idaresindeki 34 FP 5867 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan İbrahim Eyican ile Mutlu Eyican (54) itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eski dolmuş şoförü olan İbrahim Eyican, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Durumu iyi olan Mutlu Eyican'ın ise eşinin acı haberini aldıktan sonra acil servisten ayrıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.