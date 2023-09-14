Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin emeklilik hikayesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın 6 yıl önce emekliliği hak etmesine rağmen çocuklarının yaşının küçük olduğu gerekçesiyle çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın 6 yıl önce emekliliği hak etmesine rağmen çocuklarının yaşının küçük olduğu gerekçesiyle çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Dün, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında yerin eksi 450 kotunda meydana gelen göçükte 7 işçi kaldı. Kazada Coşkun Atalay (41), Rıfat Öztürk(49), Ergün Üstün(44), Ersin Aydın(39), Sercan Hasan(31) ve Talha Yılmaz(23) yaralanırken işçilerden Ramazan Yıldırım hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın cenazesi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Ormanlı Beldesindeki Başören Köyüne getirildi. Ömer (10), Büşra (12) ve Merve (14) isminde 3 çocuğu olan Yıldırım'ın ailesinin tabutun başındaki feryadı yürekleri dağlarken, talihsiz madencinin ağabeyi İsmail Yıldırım ile aynı vardiyada çalıştığı ve babası Bayram Yıldırım'ın da madenden emekli olduğu ortaya çıktı.

"Çocuklar küçük diye çalışmak istedi"

Taziyeleri kabul eden ağabey Yıldırım, kardeşiyle aynı vardiyada çalıştığını belirterek, "Bekarken girmişti madene. Emekliliği dolmuştu. Çocuklar küçük diye çalışmak istedi. Babamda madende çalışıyordu o emekli oldu" diye konuştu.

"Öldüğünü anladım"

Yıldırım, "Göçüğün çalıştığı yerde olduğunu duyunca öldüğünü anladım zaten" dedi. - ZONGULDAK