Zonguldak'ta Elektrik Kesintilerine Müdahale

Zonguldak'ta etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonucu birçok noktada elektrik kesintileri meydana geldi. Başkent EDAŞ ekipleri, 200 personel ve 500 araçla müdahale ederek kesintileri gidermeye çalıştı.

1) ZONGULDAK' TA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE 200 PERSONEL VE 500 ARAÇLA MÜDAHALE

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın ardından birçok noktada ağaçlar direklerin üzerine devrildi, bazı elektrik direkleri hasar görürken, iletim hatları da etkilendi.

Başkent EDAŞ Dağıtım Direktörü Cuma Küçük, "Dün sabah saatlerinde, saatte 120 kilometreyi bulan rüzgar, fırtına ve yağışın başlamasıyla birlikte Zonguldak ilimizin geniş bir kesimini etkileyen ağaç devrilmesi ve heyelana bağlı olarak kesintiler meydana geldi. Afet öncesinde destek ekiplerimizi ve mevcut ekiplerimizi teyakkuz haline getirmiştik. Afetin başlamasıyla birlikte tüm ekiplerimize sahaya sürdük. Bu çalışmalarımız esnasında yaptıklarımızdan bir tanesi de enerji vermek değil kesmek olmuştu. Su basmaları nedeniyle de can ve mal emniyeti açısından da elektrik kesintileri gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı valilik, kaymakamlık, belediyeler ve tüm birimlerimizle iş birliği içerisinde gerçekleştirerek kritik yerlere bir an önce enerji vermek için hem jeneratörlerimizle hem de ekiplerimizle birlikte seferber oldukö dedi.

Çalışmalarının zorlu koşullarda sürdüğünü bildiren Küçük, Zonguldak merkez ve Ereğli'de arızalara yaklaşık 200 personel, 500 araç, iş makinesi, dron ve jeneratörlerle müdahale ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ali Sencer ARSLAN, Dinçer AKBİR/EREĞLİ (Zonguldak),

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2) MARDİN'DE SAĞANAK; 100 EVİ SU BASTI, İSTİNAT DUVARI YIKILDI

MARDİN'de sağanak nedeniyle kırsal mahallelerdeki 100 evi su bastı. Artuklu ilçesinde de yıkılan istinat duvarının altında kalan çocuk, hafif yaralandı.

Kent merkezi ile ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle, kırsal mahallelerdeki 100 evi su bastı. Bazı tarım arazilerinde hasar oluşurken, kent merkezinde yollar su ile doldu. Sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde de toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı, 1 çocuk hafif yaralandı. Belediye ekipleri ise zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.