Yüksek İnşaat Mühendisi ve Deprem Uzmanı Türkiye'de Deprem Bilincinin Artırılması İçin Çalışıyor

Yoshinori Moriwaki, Türk insanlarının deprem konusunda bilgisiz olduğunu ve eğitimin önemini vurgulayarak, deprem bilincinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini belirtti. Moriwaki, Türkiye'deki binaların iyileşmesi için kentsel dönüşüm, eğitim ve yönetmeliklerin önemine dikkat çekti.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Türk insanları panik oluyor. Deprem nasıl oluyor, depremde ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Bunun için eğitimin küçük yaşta ve sıkı sıkı verilmesi gerekiyor." dedi.

Yaklaşık 32 yıldır Türkiye'de çalışan Moriwaki, özel bir yapı kimyasalları firmasının "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" mottosuyla Japon felsefesi olan Kintsungi'den ilhamla hayata geçirdiği projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu söyledi.

Japonya'da 2011 depreminden sonra Türkiye'de bulunan 64 ilini gezip lise ve üniversite öğrencilerine seminer verdiğini anlatan Moriwaki, Türkiye'deki binaların iyileşmesini 3 madde olarak sıraladı.

Bunların kentsel dönüşüm, eğitim ve müteahhit ile yönetmelik olduğunu ifade eden Moriwaki, yılda 1 kere yapılan deprem tatbikatlarını çocukların unuttuğunu, ayda bir kere okulda ve mahallede tatbikat yapılması gerektiğini kaydetti.

Böylece bu konunun çocukların aklında kalacağına dikkati çeken Morawaki, "Türk insanları panik oluyor. Deprem nasıl oluyor, depremde ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Bunun için eğitimin küçük yaşta ve sıkı sıkı verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Morawaki, üçüncü maddenin ise müteahhit ve yönetmelik olduğuna değinerek, depremden sonra KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli'nin kendisine gelerek öğrencilere, iş insanlarına bu eğitimi vermek istediğini belirtiğini söyledi.

Böylece bu projeyi başlattıklarını vurgulayan Morawaki, Türklerin kendisine "Japonya'da çok büyük depremler oluyor ama binalar çökmüyor, insanlar ölmüyor." dediğini aktardı.

Sürmeli ise Türkiye'de yıllık ortalama 200 farklı noktada sektörde bulunan profesyonellere, uygulamacılara, teknik lise, meslek yüksekokulu öğrencilerine eğitim ve seminer verdiklerini dile getirerek, 18 yılda bugüne kadar 180 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Özel tırla deprem bölgesine gidecek

Proje kapsamında, Japon yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki hazırlanmış özel bir tırla deprem bölgelerine gidip, depremden korunmak için yapılması gerekenleri vatandaşlara anlatacak, deprem ve bina güçlendirme konularında sektör profesyonellerine eğitim verecek.