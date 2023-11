Yeşilyurt İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı, yaşlı bir kadının evini ziyaret etti

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kozluk Mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Fatma Ercan'ı evinde ziyaret ederek hayır duasını aldılar.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü uhdesinde yaşlı, engelli ve dezavantajlı vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi adına başlatılan 'Baştacı' Projesi kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan yaşlılara yönelik gerçekleşen ev ziyaretlerine bir yenisini daha eklendi.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Baştacı' projesi kapsamında düzenlenen ziyaretle, Kozluk Mahallesinde kızıyla birlikte kalan 84 yaşındaki Fatma Ercan'ın evine misafir oldular.

Yaşlıları baştacı eden bir hizmet anlayışına sahip olduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçe Kaymakamımız Sayın Kutsal Baytak hanımefendiyle birlikte Kozluk mahallemizde yaşayan 84 yaşındaki Fatma teyzemizin evine misafir olduk. Fatma teyzemizin hayır duasını alıp, taleplerini dinledik. Teyzemizin her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında ekiplerimize gerekli talimatları verdik. Belediye olarak yaşlılara hürmeti, saygıyı ve sevgiyi öncelik haline getiren bir hizmet anlayışına sahibiz. Yıllardır devam eden 'Baştacı' projemiz ile de yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerini temizliyoruz, taleplerini çözüme kavuşturuyoruz ve rahat bir hayat sürmeleri için her türlü desteği veriyoruz. En büyük mutluluğumuz yaşlılarımızın duasını almaktır. Çünkü yaşlılarımız bizler için tecrübe abidesidir. Hayatlarının büyük bir kısmını topluma adamış, geçmiş ile gelecek arasındaki sarsılmaz köprü vazifesi gören yaşlılarımız, kültürümüzün vazgeçilmez unsurudur. Yaşlılarımıza rahat bir hayat sunmak, yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmek öncelikli görevimizdir. Yaşlılarımız, büyüklerimiz, ana-babalarımız bizlerin her zaman başımızın tacıdır. Bizim inanç ve kültürümüz yaşlıya değer vermeyi, onlara her zaman sahip çıkmayı öğütler. Yeşilyurt Belediyesi olarak yaşlı vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, daha güzel bir hayat geçirmek için var gücümüzle çalışıyor, elimizden gelen bütün özeni gösteriyoruz. Rabbim tüm büyüklerimize sağlık, afiyet ve esenlikler nasip etsin" diye konuştu.

Fatma Ercan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da Fatma teyze ile aile fertlerinin taleplerinin yerine getirilmesi için ekiplere talimat verdiler. - MALATYA